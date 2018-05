Paolo Guerrero: "Creo en la justicia suiza; si Dios quiere podré jugar el Mundial"

Paolo Guerrero, capitán de la Selección Peruana, continúa en Suiza esperando resolver su caso. El delantero habló con la BBC Mundo y señaló que no pierde las esperanzas de estar en Rusia 2018.

“Creo en la justicia suiza y por eso estoy aquí, entrenando, porque puede ser que en pocos días salga la decisión. Y si Dios quiere, después me puedo integrar a la selección para participar en el Mundial”, comentó el delantero.

Asimismo, el ‘Depredador’ volvió a resaltar que no quiso sacar provecho en ningún momento y no entiende la ampliación de su castigo a 14 meses que le impuso el TAS.

“Yo no me explico por qué he sido castigado. Casi nadie en Perú lo entiende. Yo no he hecho trampa. Todo el mundo sabe que en ningún momento quise hacer trampa”, resalto el futbolista al medio británico.

Por último, Paolo Guerrero volvió a subrayar su anhelo de estar en Rusia 2018 con el combinado nacional.

“No estar en el Mundial sería una desilusión muy grande, una tristeza muy grande. Por muchos años luché por esta clasificación. No me quiten el sueño de jugar un Mundial”, concluyó Guerrero.