Senador mendocino se opone al aborto legal y usa como argumento a Justin Bieber

El pastor Héctor Bonarrico pide crear una “Dirección de Protección del Niño No Deseado" y cita varios ejemplos famosos.

El polémico senador mendocino Héctor Bonarrico, que asumió este año en la Legislatura provincial de la mano de Protectora, presentó un proyecto de ley que busca la creación de la “Dirección de Protección del Niño No Deseado y su Madre”. El legislador, conocido pastor evangélico, se opone a la legalización del aborto y busca con su proyecto busca dar contención a la mamá que ha decidido no tener a su hijo.

Pero en los fundamentos de su iniciativa hay aspectos que llaman la atención. Uno es que en sus fundamentos enumera a una serie de figuras conocidas del mundo del espectáculo que fueron dados en adopción o cuyas madres en algún momento dudaron en abortar. Uno de ellos es el cantante canadiense Justin Bieber. También ejemplifica con Jack Nicholson, Steve Jobs y Andrea Bocelli.

“Existen múltiples casos en los que se han dado a conocer del arrepentimiento de las mujeres al momento de llevar a cabo esta decisión o el agradecimiento de quienes fueron dados en adopción y no haber sido abortados por sus madres naturales. Entre estos casos podemos citar a las siguientes celebridades como: Cristiano Ronaldo, Justin Bieber, Ruth Lorenzo, Jack Nicholson, Steve Jobs, Andrea Bocelli entre tantos otros, que tuvieron la posibilidad de seguir viviendo y hoy pueden dar cuenta que esa decisión hubiese sido errónea, quitándole la posibilidad de vivir”, dice textual el texto presentado en la Legislatura y que puede leerse en el sitio web de la Casa de las Leyes.

“El derecho a la vida del niño y de la madre, no debería ser puesto en tela de juicio, ya que de él emanan los demás derechos, sin el cual no tendría sentido, el derecho a la propiedad, libertad de religión, libre expresión, entre otros . Debido a que algo tan esencial como defender la vida está enfrentando y dividiendo a la sociedad, es que consideramos que nuestro proyecto aporta una solución garantizando la protección de ese niño/a por nacer y de su madre, para que de esta forma el estado no sea cómplice y garantice los derechos constitucionales de la vida”, agrega el proyecto del pastor que en pocos meses se ha visto envuelto en varias polémicas.

FUENTE: LOS ANDES