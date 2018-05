MacriTips: las desopilantes recomendaciones para ahorrar

El presidente Mauricio Macri, junto al ministro Francisco Cabrera, hablaron esta mañana en relación al incremento de las tarifas y del costo de vida en general. En ese marco, el jefe del Ejecutivo nacional dio consejos para promover el ahorro energético, entre otros, e inmediatamente en las redes sociales tomaron sus recomendaciones para la broma, y bajo el hashtag #MacriTips se multiplicaron las más desopilantes recomendaciones para "ahorrar".

Si NO comes huevos, no hay que tirar la cascara #MacriTips