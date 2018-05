"Aborto legal es parte de los derechos de la salud sexual y reproductiva"

-¿Con el aborto se debate la salud pública de las mujeres?. ¿Cómo ve Usted las exposiciones de las audiencias en el Congreso de la Nación?

-Sabemos que hay que mirar desde una perspectiva sanitaria, de salud pública. Trabajamos para garantizar un derecho, esto no es en contra de nadie. Esto es para que Argentina pueda cumplir las recomendaciones que le hacen todos los organismos internacionales. El último informe de la ONU de derechos humanos, volvió a pedirle al Estado argentino que amplíe las causales de aborto no punible. Esto es que despenalice y que el aborto sea legal, porque forma parte de los derechos de salud sexual y reproductiva, la posibilidad de las mujeres de interrumpir un embarazo. No en cualquier momento, hay una determinada semana donde se debe practicar, no es en contra de nadie, es para garantizar un derecho. Creemos que este tema no hay que tomarlo desde una concepción religiosa, moral, ética.

-¿Está avanzada esa discusión?

-Sí, pero en los debates en el Congreso desde hace dos meses hasta esta parte vemos como una especie de planteos muy contrarios, como si estuviésemos disputando, no tiene sentido plantearlo así. A favor de la vida estamos todos y todas. No hay que poner a la mujer en un lugar de culpabilizarla, por una decisión que está garantizado en un derecho y que en la mayoría de los países desarrollados el aborto es legal. Además ha disminuido, y ha llegado a índices "0" la mortalidad y la morbilidad materna.

-Este debate estuvo en el tapete de los medios, en las instituciones. ¿Ahora políticamente como ve Ud. el resultado de lo que se va dando?

-Una gran presión social a partir de hace algunos años, el movimiento de mujeres comenzó a manifestarse fuertemente en todo el mundo. La sociedad argentina hace una lectura de esto y la dirigencia política también puede entenderlo más fácilmente y otros tienen dificultades mayores. El hecho de poder plantear una vida libre de violencias, es lo que pretendemos. Nadie puede estar en contra. Más temprano que tarde vamos a ir hacia ese camino, hay un cambio generacional y de género en la agenda pública. Me parece que todos queremos vivir en una sociedad más justa, igualitaria.

-Este tema es una deuda de la democracia. ¿Cuál es hoy el panorama político del FpV, La Cámpora, Unidad Ciudadana?

-Hay nueve proyectos en el Congreso de la Nación, el proyecto que más firmas tiene es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y el bloque de diputados que sumó más del 50% de esas firmas, 40 de 71, es el FpV. Vemos un acompañamiento mayoritario, también definiciones políticas como la que tomó Cristina Fernández de Kirchner en la última lista de UC, donde ha planteado que esté integrada 50 y 50 con paridad, antes que sea ley. Esta decisión también cambia la agenda que tenemos, hay mujeres con mayor conciencia de las demandas, y reivindicaciones, por eso vemos con más aceptación el planteo de la despenalización y legalización del aborto. Políticamente somos una organización como La Cámpora que construimos con perspectiva de género. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto es por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Hemos llegado a esta situación de poder debatir el aborto legal porque los gobiernos populares de Néstor y Cristina sentaron las bases para esto. En el 2006 se sanciono la Ley de Educación Sexual Integral que hoy cuesta su implementación. Se ha incrementado el presupuesto en los programas de salud sexual y reproductiva para poder encontrar métodos anticonceptivos, asesoramientos en hospitales, fue propicio para que debatamos.

-¿Cómo ve al kirchnerismo en este mapa político donde el oficialismo lo estigmatiza permanentemente?

-Hay un notable descontento social, una caída de la imagen del gobierno producto de las políticas que aplica. Las consecuencias de este modelo neoliberal que hoy lleva Mauricio Macri, sabemos dónde nos dejaron como país en el 2001. Lo que hace es atacar al único espacio opositor que tiene como conducción el liderazgo de CFK. Hace horas vimos como Macri se refirió a la presidenta, ataca personalmente y despolitiza. No explica a la sociedad cómo piensa remontar a donde nos está metiendo como país. Lo que hace es desde la violencia verbal, la persecución política, el hostigamiento con el uso de los medios, la justicia tratar de desacreditar a la oposición, particularmente a CFK. Por ello vemos cómo encarcelan a dirigentes opositores, como demonizan a las organizaciones políticas. Esto pone en riesgo a la democracia, porque si no hay posibilidad de expresarse libremente de poder ser una oposición constructiva, ocuparnos con proyectos de ley alternativos como fue con las tarifas. Tanto CFK desde el Senado y nosotros desde el Congreso. Ellos nos ponen en un lugar de violentos, de golpistas.

-¿Cuáles son las expectativas para el 2019?

- Acá hay dos modelos de país en pugna, y queda claro que en el medio no hay nada. Nadie en el nombre de Perón y Evita puede votar una ley a Macri. Esto lamentablemente lo venimos viendo desde el pago a los fondos buitres, la reparación histórica que fue una estafa,y con cada una de las leyes que hacen que los vecinos vivan cada vez peor. Como FpV, UC de la manera que sea, no solo con CFK como candidata, hay muchos compañeros que pueden representar el modelo de país que desde el 2003 al 2015 alcanzó nuevos derechos, y se puede plantear como alternativa de cara al 2019.