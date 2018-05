Escasos controles contra el monóxido de carbono

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, se incrementa de a poco el uso de calefactores, estufas y demás elementos para el acondicionamiento de la temperatura en los hogares. Si bien esta práctica es habitual, puede ser peligrosa si no se realiza el control necesario a los artefactos mediante la intervención de personal idóneo matriculado.

Desde hace algunas semanas el frío comenzó a sentirse un poco mas en la provincia, especialmente durante las noches. Pese a que por estos días el cielo esta descubierto y con sol a pleno, a medida que se acerca el invierno las bajas temperaturas van tomando mas fuerza, lo que obliga a las familias a calefaccionar sus hogares. Esta cuestión no es menor, por cuanto la utilización de calefactores requiere un cuidado especial al cual se debe prestar suma atención, ya que si no funcionan correctamente pueden causar una mala combustión y de esa manera poner en riesgo la vida de quienes habitan en la vivienda, por cuanto quedan expuestos a una posible intoxicación por inhalación de monóxido de carbono (CO). Al CO se lo conoce como "asesino invisible" porque es un gas venenoso, altamente tóxico, no irritante, sin color ni olor, pero que al ser inhalado en altas concentraciones puede provocar la muerte en minutos. Es producido por una mala combustión de cualquiera de las sustancias susceptibles de ser quemadas para generar calor, como por ejemplo carbón, madera, querosén, alcohol o gas, que son materiales combustibles ricos en carbono y que necesitan oxígeno para quemarse.

Así lo explicó el director general de Bomberos de la Policía de la provincia, comisario Ariel Mamaní, quien aseguró que al manipular artefactos que se encienden a partir de una combustión, siempre hay que tener cuidado, ya que donde hay presencia de combustible hay generación de monóxido de carbono.

Según explicó "hay tres tipos de elementos combustibles: sólidos (leña, carbón), líquidos (naftas, querosén) y gaseosos (gas natural) y al hacer combustión, cada uno emite gases tóxicos; la electricidad por el contrario, no genera combustión, por lo tanto no hay presencia de CO.

Es importante ventilar ambientes y renovar el oxígeno

Toda combustión necesita el oxígeno del ambiente para generar fuego, de modo que si se enciende una llama dentro de una casa, a partir de cualquier artefacto, este consume el oxígeno presente y, a su vez, devuelve gases tóxicos, es por eso que es indispensable la renovación constante del oxígeno en los ambientes que se encuentran calefaccionados.

“El monóxido de carbono no tiene olor, ni color, ni sabor, por lo que no se puede detectar su presencia, de modo que la única manera de evitar un accidente por inhalación de este gas tóxico, es la ventilación de los ambientes” advirtió el director del cuerpo de Bomberos, quien recomendó que “siempre debe haber renovación de aire mediante una ventilación frecuente, ya sea a través de rejillas o bien dejando una puerta o ventana entreabierta, nunca se debe permanecer en un lugar herméticamente cerrado con un artefacto que genere combustión”.

En este sentido, además recomendó no hacer un uso indebido de los artefactos, y solo emplearlos para lo que fueron diseñados. “Muchas veces se le da una mala utilización a los artefactos pretendiendo emplearlos con un fin distinto para el que fueron creados, es decir, la cocina debe ser usada solamente para la cocción de alimentos, no se puede pretender calefaccionar un ambiente encendiendo el horno. Al distorsionar su uso nos ponemos en riesgo”, sostuvo.

¿Realiza controles?

Frida Urbano

Ama de casa

En casa trato de controlar que los artefactos estén funcionando bien, que la llama sea azul y siempre trato de ventilar los ambientes. Nunca hice controles con personal de Gasnor, pero trato de tomar las precauciones controlando que todo funcione bien.

Analia Pérez

Estudiante

Siempre dejo los ambientes abiertos cuando prendo alguna estufa, y me fijo que las hornallas estén bien cerradas, que no haya perdida de gas. Después llamo una o dos veces al año a un gasista matriculado para que controle si no hay pérdidas porque en mi casa hay niños y personas mayores.

Gabriel Orlando

Estudiante

En mi casa no tengo estufas a gas, tengo aire acondicionado así que me manejo con eso, tengo cocina pero no, no hacemos controles periódicos. Sé que hay que ventilar los ambientes constantemente para que se renueve el aire, pero después hago pocos controles.