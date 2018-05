Imputan a un joven por la muerte de una estudiante

Un grupo de compañeras de estudios de Gladis Lorena Alberto (24). joven que fue hallada la madrugada del domingo último sin vida en un inquilinato del barrio Alto Gorriti, sospechan que fue raptada y obligada a consumir sustancias que terminaron intoxicándola y matándola.

Mientras que el supuesto novio Anibal Casimiro (25) está imputado por el delito de "homicidio simple", pero la calificación se puede agravar con el resultado de la autopsia.

"Gladis era una chica que no salía de noche, alquilaba en una casa de familia en el barrio Mariano Moreno y bajó hasta el Big Mall el sábado a las 7 de la tarde para comprar unas cosas para la academia. Estudiamos Peluquería en la Escuela Sarmiento y ella era la mejor alumna", dijo una de sus compañeras Patricia Pérez.

Las compañeras de Alberto creen que la joven fue interceptada en las inmediaciones de ese inquilinato y "obligada" a ingresar. "Dudamos que ella tenga un novio. Convivíamos más de 6 horas en la Academia y nunca nos comentó sobre este muchacho. Ni sus hermanos ni sus padres lo conocen", dijo Pérez.

COMPAÑERAS. RECLAMAN QUE SE ESCLAREZCA EL HECHO QUE ACABÓ CON LA VIDA DE GLADIS ALBERTO.

Según se supo, Gladis Lorena Alberto alquilaba un cuarto de una casa de familia allegada a ella, sobre calle Panamá del barrio Mariano Moreno. Salió de esa casa alrededor de las 19 del sábado y las 21 su hermana y la dueña de la casa iniciaron una inmediata búsqueda. "Se ausentó apenas dos horas y les pareció todo extraño, porque ella no es de salir a ningún lado", dijo Ángel Pérez, también compañero de la joven.

Versiones del imputado

Cabe recordar que la única persona detenida es Anibal Casimiro (25), y se habría negado a colaborar con la entrevista de los primeros efectivos que llegaron al lugar de los hechos, la madrugada del domingo pasado.

Casimiro fue quien llamó al Same para que Alberto fuera atendida, pero cuando llegaron los paramédicos, la joven ya no presentaba signos vitales y pese a los sobrados intentos de reanimación, no pudieron salvarle la vida.

Fuentes policiales y judiciales que fueron consultadas por nuestro diario informaron que el joven de 25 años habría aportado algunos datos a los investigadores. Primero se supo que se pudo comprobar una especie vínculo o relación que Casimiro y Alberto tenían, a través de los teléfonos celulares.

Lo que habría manifestado Casimiro fue que ese sábado se contactaron y decidieron verse por última vez y poner fin a la relación.

La cita era en el inquilinato ubicado sobre calle San Francisco al 600 del barrio Alto Gorriti de nuestra ciudad.

El fiscal de Investigación Penal especializado en Delitos Complejos Diego Cussel reunió elementos necesarios para imputar a Anibal Casimiro por el delito de "homicidio simple", pero con el resultado de la autopsia al cuerpo de Alberto, la calificación legal se puede agravar y ser imputado por "femicidio".

Hondo pesar en los allegados de la joven que murió aparentemente intoxicada en un inquilinato de su supuesto novio.

El interrogantes es que Anibal Casimiro es desconocido como tal por los allegados a Alberto.

Hoy se realiza autopsia

En horas de la mañana se realizará la autopsia al cuerpo de Gladis Alberto (24), para determinar cuáles fueron las verdaderas causas del deceso.

El examen forense estará a cargo del médico del Poder Judicial Guillermo Robles Ávalos e iniciará a media mañana.

Tras el resultado y una vez que el cuerpo sea entregado a sus familiares, lo trasladarán a la iglesia Sagrado Corazón del barrio Mariano Moreno, y luego será trasladado al paraje El Moreno de la localidad de Purmamarca, lugar de donde era oriunda la víctima fatal de 24 años.

Los familiares de la joven apenas se enteraron del hecho, de inmediato se dirigieron a nuestra ciudad, pero decidieron de momento no brindar declaraciones a los medios de comunicación, pero pidieron que se investigue y se haga justicia.

Las compañeras de Gladis Alberto habían tomado la iniciativa de convocar a una manifestación para exigir que se haga justicia por la joven.

Gladis Lorena Alberto cursaba el primer año en la Academia de peluquería que se dicta en la Escuela Sarmiento de la calle San Martín de nuestra ciudad, según sus propias compañeras, era la mejor de las alumnas.