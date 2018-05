VIDEO: ¿¡Otra vez!? Laurita Fernández se separó de Federico Bal

El noviazgo de Laurita Fernández y Federico Bal llegó a su final. Luego de haber superado varias crisis de pareja, incluyendo rupturas en dos ocasiones, esta vez la relación habría llegado a un ruptura definitiva.

Así lo anunciaron en Intrusos el martes por la tarde, después de conocer los primeros detalles de una nota que Pablo Layús le hizo a la bailarina a la salida de su programa radial Dale que Vale. Según describió el cronista, Laurita compartió la intimidad de su charla cara a cara con Fede en la que decidieron hacer cada uno su vida: "Con Fede no estamos más juntos. Decidimos terminar la relación. Lo intentamos y no funcionó. Es mejor estar separados. No estamos más juntos hace un tiempo, no mucho, pero hace un tiempo. Hay mucho amor y fue todo en buenos términos, algo muy hablado", dijo la bailarina, sorprendiendo con su confesión al periodista.

Atento a sus palabras, Layús repreguntó: "¿Creés que esta vez es definitivo?". Y Fernández asintió, manteniendo en reserva los motivos: "Sí... Me voy a quedar con lo hermoso que fueron para mí muchos momentos de nuestra relación. Entendimos que es lo mejor para ambos. Él es alguien muy importante para mí, pero pasaron muchas cosas y lo mejor es estar de esta manera".

El vínculo romántico ya denotaba cierta frialdad en las redes sociales, ya que la protagonista de Sugar publicó su última en Instagram foto junto a su pareja el 13 de abril. En tanto que hace seis días, Fede Bal posteó una selfie besando a la diosa en la que afirmó: "¡Te extraño tanto!".