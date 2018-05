Apareció Santino, el perro secuestrado por el que su familia ofreció el auto como recompensa

Luego de un mes de desesperación e incertidumbre por la desaparición del golden retriever de 6 años, anoche se produjo el final feliz tan anhelado por Gladys Peralta y su familia. En medio de llantos de emoción, finalmente, se reencontraron con el perro.

Fue gracias a la intervención de un vecino que lo vio caminando por las calles y no dudó en retenerlo e inmediatamente lo llevó a la casa de Peralta. El hombre llegó en moto avisando que lo había visto y que tenía a su lado a un golden con una mancha negra en la lengua, rasgo particular que la mujer contó a quienes colaboraron con la búsqueda.

Alegre por la noticia, la mujer compartió su felicidad en las redes: "Apareció Santino", escribió Peralta en su perfil de Facebook y calificó el reencuentro como un "milagro" agradeciendo a quienes compartieron su pedido de ayuda para dar con el animal.

"Valió la pena todo por vos, mi gordo bello, y por Tobías. Gracias al señor que me lo devolvió, lo encontró en la calle hace un rato. Lo retuvo en su casa y no quiso llamarme, él se vino en moto ¡¡¡con un pie quebrado!!! Y me dijo que había encontrado a Santino. Si vieran la emoción de ese hombre, estaba feliz y convencido de que era Santino, de tal manera que me hizo temblar", describió Gladys en su muro.

Santino fue secuestrado cuando delincuentes entraron a la casa de la mujer en Tandil y la desvalijaron. Fue tal la desesperación que sintió, que publicó lo que pasó en sus redes sociales, pronto se viralizó y logró que todo el país estuviera alerta.

Gladys había ofrecido su auto, un Fiat 128 de 1989, como recompensa para la persona que aportara datos certeros sobre el paradero de su perro. Pero la malicia de alguien hizo que en lugar de que recibiera algún tipo de novedad fuera extorsionada.

"No quiero el auto, no quiero nada. Simplemente lo que yo quiero es el monto de $3.000 ¿Yo para qué quiero el perro? Me dijeron que vos lo necesitabas", dijo el hombre que la extorsionó, y sugirió que le enviara el dinero por medio de "un giro a la capital de Buenos Aires".

Esta mañana, Santino acompañó a Tobías, uno de los cuatro hijos de Gladys y el que más afinidad tiene con el perro, al colegio. El reencuentro, entre besos y lengüetazos, se produjo anoche.