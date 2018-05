Concejales expresan repudio a despidos de trabajadores

Luego de la sesión ordinaria N°6 del Concejo Deliberante de Palpalá, el edil Rubén Eduardo Rivarola trazó un balance de los temas abordados, señalando como importante lo propuesto por el edil Julio César Mamani, quien entre los proyectos que presentó está el que declara "el repudio a los despidos ilegales tanto en ámbito provincial como nacional".

"Como justicialista he salido a respaldarlo porque creo que la fuente laboral hay que apoyarla, hay que mantenerla y hay que buscar la manera de seguir creando fuentes de trabajo genuinas", señaló Rivarola.

El edil justicialista, consultado por los medios locales, indicó: "creo que el Estado hoy tendrá que buscar la manera de sacar esto adelante y sobre todo la situación que está viviendo el país con la inflación que tenemos; entonces es un problema coyuntural muy grande el que está teniendo la provincia".

Por su parte el interbloque presentó un proyecto que declara de interés la iniciativa de ley denominado "De suspensión del aumento en las tarifas", el que junto a la propuesta de Mamaní fue enviada a comisión para su estudio.

En relación a la sesión especial del pasado viernes, Rivarola señaló: "el oficialismo saltó a decir que era una sesión que no tenía validez, que estaba mal hecha, por lo que aclaro sobre este tema, que el artículo 117 del Reglamento Interno de sesiones especiales lo dice muy claro. El presidente del Concejo Deliberante llamó a sesión especial, por los rumores sobre la Ordenanza 1.249, donde el Ejecutivo municipal estaba haciendo notificaciones masivas que se aproximaban a las doscientas. Si bien no era certero lo que teníamos, consideramos que era necesario hacer la sesión especial porque ya hay un manoseo de la gente y nosotros, y sobre todo mi persona, no va avalar que se empiece a jugar con la gente", explicó el edil al referirse a las posibles cesantías en el municipio.

Rivarola explicó a los medios locales que decidieron hacer una sesión especial el viernes último "para derogar el artículo segundo de la Ordenanza 1249, porque la voluntad legislativa nuestra fue la de darle transparencia al gobierno y el señor intendente tomó a la misma como una chicana política, una chicana a conveniencia de él para sacar gente, lo cual no es correcto", dijo.

En ello se fundamenta la urgencia de la sesión especial, "para que no se siga manoseando a la gente", finalizó diciendo el edil justicialista.