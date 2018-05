Taller de Radioteatro de Clara Corte

Clara Corte, que lanza su taller de radioteatro como actividad de extensión de la Unju (Universidad Nacional de Jujuy), empieza por hablarnos de "la comunicación, que en su forma total llega hasta poder comunicarse con los animales, con las plantas, pero que en su forma casi total sería el teatro, sobre todo porque tenés el público ahí, que se entusiasma, en mi caso, con el teatro de títeres".

Se define como titiritera, estudió Comunicación Social en Córdoba y agrega que "la creación artística le pone un plus a esos encuentros con gente que llega para emocionarse. Yo llego a los títeres desde la poesía, aunque ya a los quince años participé del elenco de Juan Carlos Estopiñán en ‘La Niña y el Viento’, y eso fue lo que me abrió la puerta del teatro".

En Córdoba, ya universitaria, participa de "una obra que estuvo en escena tres meses, y empecé con radio en una villa. Ahí armamos audiodocumentales, que después hice en Volcán, en Purmamarca. En esa radio fue que me encontré con un títere que le alcanzaba el micrófono a la gente y hacía de locutor, y en el sindicato de Luz y Fuerza entro a un taller de títeres que dictaba Quique Di Mauro".

De regreso a Jujuy, "en el año 99 andaba con mis títeres por los cerros buscando las huellas de Germán Choquevilca junto a Walter Apaza, y armamos un saludo de la Quebrada a los Valles. Ahí aplicamos ese formato de audios, que hacíamos con una mezcladora de cuatro canales para casete, y que en los valles lo transmitíamos con el amplificador".

Así la radio y el teatro de títeres van de la mano de Clara "como herramientas para la comunicación popular. Lo que más me gusta es convocar a la gente, porque no pienso en artistas sino en quienes se expresan, quienes emocionan. Lo que más me conmueve del radioteatro es que nace del circo criollo‘.

Nos cuenta que "eran artista que se llegaban a lugares donde la gente nunca había visto teatro, y esos guiones pasan del público en vivo del circo, a la radio que recién nace. Yo pienso en eso de conmovernos con la representación en las voces, en detenerse a escuchar un radioteatro, y no en escribir un guion para convocar a los actores, sino en convocar a gente que busca su voz, que hace radio o no la hace, que recita, a copleros, a quienes conmueven con la voz".

La Unju la convoca a dar este taller desde su área de Extensión Universitaria, "y me ofrecieron los martes. Será en la avenida Fascio 894, San Salvador de Jujuy, de 8 a 13 y de 15 a 20. Yo voy a estar el martes para que se inscriban y para que nos conozcamos, o pueden llamar al teléfono 4244196 interno 1002, al 154609406, o por internet a www.seu.unju.edu.ar. Es un taller que da puntaje".