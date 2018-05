Cavallo negó contactos con Macri y advirtió un "2001"

"No puede ser su propio ministro de Economía", dijo en referencia al Presidente. También sostuvo que el endeudamiento podría provocar una crisis similar a la de Fernando de la Rúa.

El ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo, negó contactos con Mauricio Macri y desmintió que haya tenido una reunión con él.

"A Macri me lo encontré hace cuatro años y a partir de ahí no he hablado nunca más con él. Sobre la reunión, es un invento que hacen para atacarme a mí, a Macri, o crear desconcierto", sostuvo.

"El 2001 se puede llegar a venir en unos años si siguen con un política de endeudamiento exagerada y a largo plazo y no cierran el déficit fiscal", advirtió para luego añadir que la gente tiene miedo porque una vez “le pesificaron”.

Sin embargo, Cavallo aconsejó al presidente en un programa de TN: “Le diría a Macri que no puede ser su propio ministro de economía, ese error ya lo cometió Néstor Kirchner”.



"Uno de los déficit más grandes del equipo de gobierno es que no comprenden la historia económica de la Argentina, por eso les mande mi último libro ‘Historia económica de Argentina’. Tienen una interpretación equivocada, salvo Lucas Llach (el vicepresidente del Banco Central)", opinó el ex funcionario.

"Todos los ministerios tienen que ser secretarías. Tiene que haber un Ministerio de Economía, con energía, producción, agricultura. Un ministro de Economía, que coordine todo", sostuvo.

El ex ministro volvió a hablar en medio de la disparada del dólar (llegó hasta $ 21,52) y la suba de la tasa de interés del BCRA y los casi 5.000 millones de dólares de las reservas que el Central vendió en la última semana de abril y el arranque de mayo.