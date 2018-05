VIDEO: Padres exigen medidas de seguridad y prevención tras el fallecimiento de un menor por posible caso de meningitis

Padres de la comunidad educativa de la escuela N°404 “Domitila Cholele” de la ciudad de La Quiaca se reunieron en el establecimiento para exigir medidas de seguridad y prevención por un posible caso de meningitis.

En esta ciudad se investiga si un menor murió a causa de meningitis. Los hechos se remontan al viernes 27 de abril último, cuando A. M., de siete años, alumno de segundo grado de la Escuela “Domitila Cholele” de esta ciudad, se descompensó en el establecimiento.

Por fuentes confiables pudo saberse que el niño fue trasladado hasta el hospital “Jorge Uro”. Los síntomas que presentaba era fiebre elevada y hemorragia nasal.

El médico de guardia le brindó las primeras atenciones, para luego derivarlo a consultorio externo.

Ya en la jornada del domingo 29, por la madrugada, los padres acudieron nuevamente al nosocomio.

Por trascendidos de allegados a la familia, A.M manifestaba en el automóvil que no podía respirar porque sentía algo en la garganta.

En la guardia fue atendido por otra profesional y horas después, les comunicó a los familiares que el menor había fallecido.

“Tenemos mucha preocupación porque todavía no sabemos la causa de la muerte de este niño. Necesitamos saber de qué falleció y saber si en la escuela hay algún virus que pueda contagiar a nuestros hijos. Y ante esto los directivos acatan ordenes de sus superiores de no suspender las clases”, dijo Victorina Andrade madre de una menor que asiste a ese establecimiento educativo además agregó que muchos padres no saben si mandar o no a los chicos a la escuela ya que se optó por no suspender las actividades.

En este momento personal policial se encuentran en el establecimiento educativo para informarle a la directora el resultado de la autopsia realizado al cuerpo del menor.