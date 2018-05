En medio de otra suba del dólar, Marcos Peña volvió a pedir "tranquilidad"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó hoy que la volatilidad del dólar "no nos tiene que asustar" y agregó que los movimientos de la divisa son "parte de este aprendizaje de vivir en un tipo de cambio flotante".

Marcos Peña afirmó que esa coyuntura de alza del dólar “no nos tiene que asustar porque es parte de este aprendizaje de vivir en un cambio de tipo flotante, integrados a un mundo que tiene volatilidades”.

Peña argumentó que la variación del dólar se da “en un contexto en el que muchas monedas de la región y del mundo han tenido movimientos en los últimos días”.

Insistió en que “como decíamos, con Banco Central comprometido en la tarea de la lucha contra la inflación y reiterando y fortaleciendo esas capacidades que tiene, estamos convencidos de que vamos a salir bien de esta situación”.

Además, Peña reafirmó hoy que hay “un Banco Central que tiene independencia” para “poder afrontar esta situación de volatilidad” cambiaria y aseguró que se “trabaja para seguir logrando la baja de la inflación" y ratificó las metas para este año y los dos siguientes.

El funcionario, en una rueda de prensa en la Casa de Gobierno tras una reunión de Gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri, dijo que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dio un informe “en la misma línea de lo que venimos diciendo estos días, que tenemos la tranquilidad de tener un Banco Central que tiene independencia, herramientas y recursos como para poder afrontar esta situación de volatilidad”.

Ante la consulta de si van a dejar que el dólar flote o que intervenga el Banco Central, el jefe de Gabinete remarcó que es ese organismo el que “tiene la potestad para poder ir viendo el día a día de la situación de los mercados, las distintas variables que tiene como recurso, que pueden ser las tasas, la intervención, que pueden ser las distintas cuestiones que hacen a esta situación de volatilidad, pero para eso los dejamos a ellos que son los que están a cargo”.

Ante una consulta, sostuvo que "sabíamos que la inflación de abril era la última más fuerte".

"Mayo acaba de empezar, pero estamos trabajando tanto del Banco Central como desde el Gobierno para seguir logrando esa baja de la inflación que nos hemos propuesto y que seguimos ratificando", insistió.

Asimismo, Peña ratificó "la meta del 15% para este año y la meta del 10% para el año que viene y del 5% para el año siguiente, porque tenemos que desterrar la inflación de la economía argentina".

En ese plano, expresó que "se van cerrando las paritarias de forma muy responsable, sin gran conflictividad, con la posibilidad en todos los casos siempre de algún tipo de cláusula de revisión".

"Lo hay que tener en cuenta también -enfatizó- es que cada paritaria se cierra proyectando la inflación que va a ser de acá a un año; no es respecto a la inflación que viene pasando sino a la inflación que va a venir y en esos casos creemos que no hay razones para dudar de que va ser una inflación mucho más baja".

Peña manifestó que "el gran desafío de establecer una inflación con un tipo de cambio flotante es que obliga a una sociedad que todavía tiene mucho componente dolarizado y muchas costumbres en ese sentido de mirar el valor del dólar".

Diferenció que eso "no pasa en Brasil, donde hoy por más que haya volatilidad del real la economía se piensa en reales y ese es el desafío que tenemos que trabajar para que nuestra economía se mire en pesos y eso se va a ir logrando año tras año".

Para el jefe de Gabinete, "lo importante es entender que cuando hay movimientos o corrimientos del dólar tienen que ver con situaciones internacionales también, y entonces si nosotros no tuviéramos la flotación y no hubiera correcciones lo que terminaría habiendo sería un atraso cambiario que perjudicaría el empleo y la producción".

En ese sentido, rescató que "vemos hoy indicadores muy positivos de este primer cuatrimestre con la venta de autos, donde hay récord histórico, un récord histórico en asfalto y casi 40% arriba de turistas en este fin de semana largo respecto del mismo período del año pasado".

"Y así podemos seguir con muchísimos indicadores de una economía real que está en crecimiento, que está moviéndose para adelante, que está generando empleo, independientemente de que estas dificultades las tenemos que transitar", agregó el funcionario.