A menos de 24 de haber quedado en libertad Fontanet volverá a cantar

La primera de las cinco fechas previstas será el 14 de junio, aunque aún no se confirmó el lugar.

No habían pasado 24 horas desde que Patricio Fontanet salió de la cárcel cuando se anunció que volverá a los escenarios. El ex líder de Callejeros -en libertad condicional tras cumplir parte de la condena por la causa de Cromañón- se presentará junto a su nueva banda, Don Osvaldo. La confirmación se dio vía redes sociales y también en la propia voz del productor musical y amigo del músico, José Palazzo, quien afirmó: “Hay show”. Un grupo de familiares y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón pidió en un comunicado que no cante "invocando a nuestros seres queridos". Y llamó a la reflexión del mundo del rock.

Las fechas ya están confirmadas y serán cinco: 14, 16, 17, 19 y 21 de junio, aunque no aseguraron todavía cuál será el lugar. Se especula con que sea en la provincia de Córdoba, más precisamente en la Plaza de la Música, donde Fontanet tocó las últimas veces, pero todavía resta confirmarlo. Esa información y cómo se sacarán las entradas será anunciado en los próximos días.

“Debimos crecer en un mar de oscuras adversidades que traga realidades. Nadamos con valentía contra corrientes perversas que intentaron e intentan sin descanso adoctrinar razones. Seguiremos adelante con la convicción de liberar a la verdad de los tentáculos siniestros del poder. Nos vemos”, dice el afiche que ya está circulando con fuera por Facebook y Twitter.

Desde allí los fanáticos expresan sus sensaciones con respecto a la liberación del cantante que salió en libertad condicional este miércoles pasadas las 17.30, cuando abandonó el penal de Ezeiza, donde estaba alojado.

En las redes también publicó Estefanía Miguel, la madre de Homero, el hijo de Fontanet: "'Homi estoy muy contenta' ¿Por que mami? Viste el 'lugar' donde estaba papi? Si, mami es horrible. Bueno hijo,lo dejaron salir. Vas a poder ir a la plaza, te va poder llevar al cole y jugar mucho. Me miró y me abrazo TAN fuerte que en ese momento sentí que todo valió la pena. GRACIAS a todos ustedes que estuvieron siempre apoyando y bancando con tanto amor. A los sobrevivientes por nunca bajar los brazos y luchar con la bandera en alto de la VERDAD. Los voy a llevar siempre en mi corazón. Hoy y siempre Patricio Rogelio Santos Fontanet. INOCENTE."

El músico era el último de los condenados por el incendio del 30 de diciembre de 2004 en Cromañón, que aún cumplía su pena en prisión. El resto ya había quedado en libertad.

Pero los familiares y sobrevivientes, junto con los grupos Memoria y Justicia por Nuestros Pibes, Que No Se Repita, Madres y Familiares Autoconvocados de La Matanza, emitieron un comunicado: "Ante la excarcelación de Patricio Fontanet, líder de Callejeros, familiares, sobrevivientes y amigxs de las 194 víctimas fatales de la MASACRE de Cromañón aceptamos que salga en libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena, tal como lo establecen los procedimientos judiciales. Sin embargo, sería justo que todxs lxs presxs de este país (en su abrumadora mayoría pobres, es decir, pertenecientes a sectores vulnerados de nuestra sociedad) tengan las comodidades y la capacidad de expresión -a través de los medios y de algunos organismos de derechos humanos- que ha tenido el “señor” Fontanet. Sus condiciones de detención no fueron las mismas que las de aquellxs que no tienen la ventaja de estar cercanxs al poder: contó con atención por parte de costosxs abogadxs y permaneció en celdas más cómodas que las de lxs presxs comunes. ¡Que las garantías sean para todxs!"

Sigue el comunicado: "Sería deseable que Fontanet se llame a la reflexión. Sería deseable que no pensara en cantar invocando a nuestros seres queridos. Sería deseable que el conjunto del rock pudiera participar de una reflexión más colectiva acerca de en qué condiciones se realizan los recitales, y cómo se puede (y debe) cuidar más y mejor al público. Sería deseable que Fontanet lidere un proceso de denuncia contra los empresarios y músicos que priorizan la ganancia económica y el poder (asociado con el reconocimiento social) por sobre el cuidado de su público y el derecho a la diversión y a la vida. Sería deseable que genere un encuentro de músicos y se organicen para hacer cosas que eviten semejantes masacres. Y sería bueno también que alguna vez pida perdón por haberles echado la culpa de la masacre a las víctimas".