En Argentina, un 40% de computadoras con Windows es vulnerable al "WannaCry"

Alrededor del 40 por ciento de las computadoras con Windows en Argentina siguen vulnerables al ransomware WannaCry, al cumplirse un año del ciberataque masivo perpetrado con este malware que afectó a más de 200.000 equipos en 150 países, reveló hoy una investigación sobre ciberseguridad.

En el día mundial de las contraseñas -que se desarrolla cada primer jueves de mayo para concientizar a la población sobre ciberseguridad- las cifras sobre cómo aún existen computadoras vulnerables al WannaCry, un malware que encripta archivos y pide un rescate económico para su "liberación", cobran mayor relevancia al reflejar que la amenaza sigue latente.

De acuerdo con una investigación elaborada por la compañía de seguridad informática Avast, a un año del "ataque de ransomware más grande en la historia", casi el 40% de las computadoras en el país que tienen a Windows como sistema operativo aún se siguen utilizando con la vulnerabilidad establecida.

El ciberataque con WannaCry se originó en mayo de 2017 y afectó indiscriminadamente a las computadoras de todo el mundo, incluidas aquellas que pertenecían tanto a consumidores, negocios, servicios de salud, como hospitales e incluso departamentos de gobierno.

Los países más perjudicados por este ataque fueron Rusia, China, Ucrania, Taiwán, India y Brasil.

Es por eso que hoy, en el día mundial de las contraseñas, "el mensaje sobre comprobar contraseñas y cambiarlas regularmente no es suficiente", advirtió la compañía, para no volver a vivir un nuevo ciberataque como fue el del ransomware WannaCry.

Ya sea tanto con sólidas contraseñas o actualización de sistemas en los celulares, las medidas a tomar son varias para que las personas puedan mantener su seguridad online.

Una de ellas es comprobar o cambiar el router, que es la puerta de acceso a todos los dispositivos conectados y que podrían verse comprometidos si la contraseña no es segura.

"Si un servicio online que una persona estuvo utilizando sufrió una violación de datos en el pasado, existe la posibilidad de que la contraseña ya no sea segura, por lo tanto, es primordial asegurarse de cambiarlas de todos los dispositivos conectados", recomendó la empresa de ciberseguridad.

Otra de las opciones es asegurarse de que todos los dispositivos conectados a la red doméstica se actualicen, según sea necesario, cuando se emitan los parches de software (por ejemplo, en cámaras web, juguetes conectados y televisores "inteligentes").

La investigación señaló que muchos dispositivos, como computadoras y celulares, pueden ejecutar actualizaciones durante la noche por lo cual "no hay excusas para posponer las actualizaciones hasta el tiempo más conveniente".

Es también importante instalar una solución de antivirus actualizada, que pueda detectar malware antes de que cause daño y también remover amenazas como keylogging, el cual podría rastrear cualquier contraseña que una persona haya creado.

En el caso de la creación de contraseñas, es recomendable elegir una frase memorable o una serie de palabras y agregarle caracteres especiales (como números y símbolos), y hacer esto con frecuencia.

"Mucha gente no se da cuenta de que cambiar sus contraseñas de manera regular puede ayudarlos a prevenir los problemas de seguridad más comunes, como fraude cibernético, robo de datos online y de identidad, así como hackeo", enumeró.

Otro de los consejos vinculados con las contraseñas es "no guardarlas en el navegador", ya que si la computadora llegase a ser hackeada, entonces los cibercriminales las podrían encontrar para acceder a las cuentas online de la víctima.

"Utilice un administrador de contraseñas que ayude a crear contraseñas sólidas para todas sus cuentas y las almacene de forma segura a través de una contraseña maestra", aconsejó.

Una medida que refuerza la seguridad de las cuentas online es la autentificación de dos pasos, que ya ofrecen sitios como Twitter o Gmail.

Por ejemplo, una persona puede elegir un celular como segundo nivel de seguridad, de modo que reciba un código (por SMS o una aplicación) que tiene que ingresar para verificar las credenciales de acceso.