Ambrosino quiere ser papá

El panelista de “Intrusos” y periodista farandulero, Daniel Ambrosino, confesó su deseo de ser padre. "Ahora estoy motivado, voy por la adopción", dijo después que su compañera Débora D´Amato contara al aire que estaba embarazada por inseminación y que sería mamá soltera.

"Esta decisión fue muy pensada y meditada, estoy sumamente emocionada. Tengo una mamá muy grande y mi familia lo tomó con mucha alegría. Sabían que no estaba en pareja entonces cuando lo dije me preguntaron si era feliz y estaba bien, nunca se cuestionó el método, siempre me alentaron. Fue amor, apoyo y emoción de todos", comentó Débora en el programa en el que trabaja.

Ambrosino al otro día se atrevió a confesar al aire su deseo de ser padre y conmovió a todos con su historia. Dijo que buscará adoptar a los 49 años. "Estoy trabajando seriamente en el caso. Siempre pensé en tener hijos. Hace mucho que lo pienso y hubo un tiempo en el que empecé los trámites de adopción, pero después el cansancio y distintos temas hicieron que quede pendiente", reconoció el periodista de espectáculos. Y agregó convencido: "Ahora estoy motivado -contó-. Voy por la adopción, yo ayudo en un hogar para chicos huérfanos de padres que fallecieron a causa del HIV. Los chicos están sanitos y están en situación de adopción. Tengo ganas".