"Me inspiran las cosas simples"

¿Cómo se inició en la música?

Empecé desde niño, soy autodidacta. Recuerdo que me nació el interés por aprender guitarra cuando era chico y ví que en una carpintería había una muy vieja y rota y como el carpintero era mi amigo, se la pedí. Después, cuando tenía 10 años mis padres me compraron una y empecé mirando a los que sabían tocar.

¿Hace cuántos años que se dedica a la música?

Hace más de treinta años que me dedico a la música. Soy cantante y compositor. Empecé desde niño, integré grupos de la zona como Las Voces de la Quebrada y estuve en Salta compartiendo escenario con un grupo llamado Las Voces del Wayra, entre otros. Además toqué y canté con varios grupos instrumentales. Pero básicamente soy solista.

¿Cuántos discos grabó?

Grabé con artistas reconocidos como Fortunato Ramos, el Gordo Barrojo, entre otros pero tengo un disco propio, realizado de manera independiente que se llama "Armonías del alma" que realicé en el año 2012.

Además es compositor, ¿qué lo inspira cuando compone?

Me inspira el paisaje, la familia, el amor, las cosas simples de la vida que a veces no tenemos en cuenta por la rapidez con la que nos pasa, una tarde en familia, el amor hacia los padres, esas cosas me inspiran.

Y ¿quiénes son sus referentes musicales?

Joan Manuel Serrat, Jorge Rojas, Franco Barrionuevo, Luis Salinas, Billy Joel son artistas que admiro pero uno tiene un estilo propio y va haciendo su propio camino.

¿Qué proyectos tiene?

Recientemente, volví a tocar en Humahuaca porque mi última actuación aquí había sido el año pasado en el Jueves de Comadres y ahora a pedido de la asociación de músicos toqué en un pub humahuaqueño.

Ahí mostré temas del disco y toqué temas del nuevo repertorio que la gente me pide y estuve compartiendo con amigos. Además estoy preparando mi nuevo disco, estoy en pleno proceso de preparación y selección de los temas. Creo que en uno o dos meses voy a empezar a grabar el nuevo material.

¿Todos los temas de su nuevo disco son de su autoría?

No, hay temas de otros autores nuevos que me gustan por los mensajes que tienen y por las melodías y el disco va a tener un tinte romántico. Todavía estamos pensando el nombre que seguramente será el de algún tema incluido en el disco.

¿Cuántos temas va a tener el nuevo disco?

Va a tener doce temas y seguramente me van a acompañar músicos humahuaqueños como los chicos Humana, Raúl Tolaba y otros intérpretes que seguramente se van a sumar para compartir la grabación de mi nuevo material.