"Nos faltaban 20 centímetros para el éxito"

El Fuckup Nights es un movimiento mundial en el cual emprendedores consagrados comparten sus historias de "fracaso", y se realizó en 238 ciudades de 78 países. En esta oportunidad se presentaron también Pamela Scheurer, CTO y cofundadora de Nubimetrics; Leonardo Villanueva, gerente de Villanueva e Hijos; y el artista plástico Ariel Cortez.

¿Cómo fue la experiencia de fracaso que terminó bien en su caso?

-Esto ha sido en abril del 2004 en un programa que Ledesma venía trayendo de inversiones de montos importantes para mejorar calidad y productividad, cosa que se consiguió. Este caso es lindo y la oportunidad porque son casos disruptivos en el sentido de que muchas veces uno presenta el éxito, los campeones y los mejores logros. Era un proyecto de alta complejidad, incertidumbre, inversión, equipos y los objetivos eran el aumento de la producción del orden del 20%, cosa que se logró luego con creces. Pero había un tiempo acotado, y la anécdota importante es que al cabo de los 14 días que estaban previstos llegó un momento que no dábamos pie con bola al partir y nos dimos cuenta de que 20 centímetros nos faltaban para el éxito. La máquina era clave y que esté todo perfectamente, como relojito para que la hoja de papel se vaya formando, se seque y sea un producto final.

¿Tuvieron que hacer un montaje que no resultó en principio?

-Hicimos un montaje y tenía algunos problemas. La experiencia interesante fue barajar y dar de nuevo, reformar la parte donde habíamos visto que teníamos un error de cálculo, de mediciones, de dimensiones. Como lo comentamos, la experiencia es aplicar lo que hoy se conoce más como la inteligencia emocional, manejar los imponderables, y tratar de no perder la calma dentro de los nervios, de la presión, de poder arremangarse y trabajar hacia el objetivo, no perder la meta, no perder el entusiasmo. Lo mismo con el pensamiento lateral, decir un plano está así y es así, pero hay algo importante que los brasileños lo tienen y nosotros los tenemos, el argentino es campeón de buscarle la vuelta.

¿Qué estaban poniendo en juego en ese caso?

-A nosotros, lógicamente había expectativa del accionista que puso la inversión, y del mercado que espera encontrar el papel en el mercado; la producción estaba totalmente parada, estaba todo desmantelado y no se podía volver atrás, no se podía poner lo viejito.

¿Qué herramientas tuvieron que volver a poner en juego para resolver el tema?

-Solamente planos, recálculo, movimientos, todo lo que uno puede aplicar desde la ingeniería.

¿Hubo mucho movimiento de gente?

-Sí, había en el orden de 250 personas. Tenemos un equipo importante, ya desde esa época, y tenemos consolidado el concepto de cuidarse uno a otro, de manera que lo más importante era cuidar el propio equipo y los contratistas. Había proveedores internacionales pero mucho de la mano de obra de contratistas era local, entonces hubo un previo acuerdo de capacitación, de recorrer y no aventurarse, de lograr los actos inseguros, las cuestiones subestándares, solucionar todo eso. Podríamos haber tenido todo el éxito del mundo pero si salía con gente que vuelve con gente lesionada era lo peor que nos podía pasar.

¿Cómo ve este enfoque de abordar el tema desde el fracaso hacia el éxito?

-Es bárbaro el enfoque que tiene, lo típico, lo natural es mostrar lo mejor, al campeón, y esto tiene lo valioso en eso como la historia precedente de Ariel Cortez, cómo lo impactó algo para poder rearmarse y cambiar el perfil. Lo mismo nosotros, saber cómo los proyectos que por más que consideramos los últimos detalles, algo puede fallar. Entonces es estar preparados, si sale bien mucho mejor y si no sale, ponerse las pilas.

¿Pero ustedes pudieron superar el momento y lograr el objetivo?

-Al cabo de ese tiempo y en esos días afortunadamente vimos el apoyo y la tolerancia del Directorio, de la gente que espera un resultado, y al cabo de eso estamos funcionando. Estamos actualmente en el orden de las 120 mil toneladas de papel de impresión de escritura.