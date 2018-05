En Jujuy la circulación de monedas de dos pesos es prácticamente nula

Los billetes de dos pesos pasaron a ser historia, tal como dispuso el Banco Central de la República Argentina (Bcra). Y si bien todavía hay tiempo de canjearlos hasta mañana, por las calles ya no se ve el papel con el rostro de Bartolomé Mitre. Aunque se había anunciado que las monedas del mismo valor suplantarían al papel, la situación se complica cada vez más en la provincia ya que a la hora de comprar o adquirir un producto, no existe comercio que disponga de vuelto.

A fines de octubre de 2017, el Bcra oficializaba su decisión de reemplazar en su totalidad los billetes de dos pesos por monedas de esa denominación. La iniciativa que se enmarca en el "plan de normalizar el efectivo circulante", surgió ante el notable deterioro que tenían, por lo que se propuso como solución el uso de monedas metálicas cuya vida útil es mucho más extensa.

Por ese motivo el Palacio de la Moneda dispuso que hasta el 30 de abril, los comercios estuvieran obligados a aceptarlos como forma de pago, aunque extendió hasta el 31 de mayo el plazo para canjearlos en las diferentes entidades bancarias del país.

En ese momento el Central aseguró que contaba con el stock suficiente de monedas para abastecer a los bancos y remarcó que también proveería "de forma directa a empresas y cámaras comerciales". No obstante la realidad es otra, puesto que en lo que respecta a la provincia de Jujuy, la circulación de monedas es prácticamente nula.

"Nos manejamos como podemos. Tratamos de cobrarles cinco o diez pesos porque ya no existen los dos pesos y monedas no hay", expresó Daniel Arias, vendedor de frutas de la capital, quien destacó que por la falta de los $ 2 debieron "redondear" la lista de precios fijando múltiplos de cinco.

Arias señaló que la situación generó muchas pérdidas en las ventas ya que "la gente se molesta si no tenemos cambio y directamente se va sin llevar nada. Eso nos está afectando pero tratamos de rebuscar la forma de mantener los clientes".

"Nosotros cumplimos y nos deshicimos de los billetes pero ahora estamos en problemas porque no hay para dar vuelto de $ 2 y la gente lamentablemente se cansa", sostuvo por su parte Gabriel Espinoza del quiosco Carena, al tiempo que mencionó que durante los primeros días tras la eliminación del papel, algunas personas se acercaban con monedas "pero hoy ya nadie viene a comprar con cambio".

Espinoza explicó que como estrategia para evitar pérdidas en las ventas, la mayoría de los comerciantes optó por implementar formas de redondeo, como "entregar caramelos en cuenta de los dos pesos o cargarlos en sus saldos de la Sube".

No obstante, hay quienes optaron por redondear pero a favor de los clientes. Tal es el caso del quiosco Verkel ubicado en una de las principales calles céntricas, que ante los reiterados reclamos y las bajas en las ventas, decidieron aceptar pérdidas en las ganancias pero mantener la venta. "Cuando fue el momento del cambio, trajimos monedas pero se terminaron y dejaron de circular. La gente se molesta si le das caramelos u otra cosa, incluso a nosotros nos pasa cuando vamos a comprar algo. Entonces por ejemplo si te pagan con cinco pesos, terminas redondeando a favor del cliente y cobramos menos, pero no tenemos otra opción", enfatizó Augusto Teisier.

El Banco Nación espera la llegada de una remesa

Ante la falta de monedas en la ciudad, El Tribuno de Jujuy dialogó con el tesorero del Banco Nación Seccional Jujuy, quien informó que ya solicitaron un remanente para paliar la situación y destacó que hasta el momento se cambiaron 35 mil billetes de dos pesos.

Miguel Alberto Dera recordó que por orden del Banco Central, los últimos días de abril dejaron de circular los billetes con el rostro de Bartolomé Mitre; no obstante todas las entidades bancarias están obligadas a recibirlas hasta mañana 31 de mayo, “ya sea en carácter de depósito para cualquier tipo de cuenta o bien para el pago de un servicio”.

“El 31 es el límite, después de esa fecha ya no se va a recibir ni para depósito ni para cambio”, resaltó el tesorero, al tiempo que mencionó que pese a los especulaciones en torno a una posible ampliación del margen establecido, “ya se notificó que no está prevista ninguna prórroga”.

Todos los billetes deteriorados

Recalcó que todos los billetes que estén deteriorados, ya sean de 10, 100, 200 o 500 pesos pueden ser canjeados en cualquier casa bancaria -tanto para depósito como para cambio- y cualquier banco que se niegue a hacerlo “puede ser sancionado por el Banco Central”.

En esa línea informó que hasta el momento se canjearon 35 mil billetes de dos pesos, aunque está previsto que ese número se amplíe ya que “siguen ingresando porque la mayoría de las empresas, continúan captando y no tienen problema porque ellos después lo depositan en sus cuentas”.

“En una o dos semanas”

Con respecto a la falta de monedas de dicha denominación, Dera aseguró que ya realizó el correspondiente pedido de una remesa del numerario metálico al BC, “por lo que calculamos que en una o dos semanas, vamos a tener el numerario del metálico para proveer o dar un poco de cambio”.

“El Central es la entidad que abastece a todos los bancos, nosotros ya hicimos el pedido pero estamos sujetos a la disponibilidad de ellos”, acotó el tesorero y señaló que desde la sede jujeña solicitaron una remesa de más de cien mil pesos, la cual será en primer lugar distribuida entre las sucursales dependientes de Jujuy, mientras que “el remanente disponible se intentará dar al público”, fue lo que detallaron desde la entidad bancaria.

Los $ 5 y $ 10 en la mira

Mañana será el último día para canjear por monedas o depositar los billetes de 2 pesos en cualquiera de las casi 5 mil sucursales bancarias de todo el país, ratificó el Banco Central.

Hasta esa fecha todos los bancos tienen la obligación de recibir esos billetes y cambiarlos por monedas u otros billetes, tanto para sus clientes como para quienes no lo son.

También, esos billetes podrán ser depositados en cuentas bancarias.

En un comunicado, el Banco Central explicó que después del 31 de mayo, los billetes de 2 pesos perderán toda validez y no podrán ser canjeados ni depositados.

Asimismo, recordó que el 30 de abril último se cumplió la fecha límite de validez legal de ese billete para ser aceptado en comercios como cancelación de pago.

La salida de circulación fue anunciada por el Banco Central el 30 de octubre de 2017, dentro de su plan de “mejora y normalización del efectivo circulante en el país”.

Es la primera vez en 25 años que se elimina un billete: el de 2 pesos comenzó a circular en 1992, durante el Gobierno de Carlos Menem, y actualmente es el de menor denominación.

Una vez que sean retirados definitivamente de circulación, la autoridad monetaria procederá a su destrucción; en junio, los bancos deberán entregar todos los que recibieron para que el Central los triture.

La decisión oficial también es eliminar los billetes de 5 y 10 pesos, que serán reemplazados por monedas.

La nueva “familia” de pesos diseñada por el Banco Central comprende nuevas ediciones para los papeles de 20, 50 y 100 pesos, y los billetes de 200, 500 y 1.000 pesos.



Las opniones

Cosme Pocorena, independiente

Lamentablemente no hay monedas, no sólo de dos pesos sino de un peso o cincuenta centavos. Tengo un quiosco y en mi caso, optamos por redondear y dar caramelos, es la única alternativa. Al principio la gente se enojaba pero ahora está resignada y directamente te pide caramelos como vuelto.

Ramón Flores, empleado

No me pasó ninguna situación de tener que pelear por el vuelto. Generalmente trato de pagar justo o yo mismo opto por pedirles que en lugar de darme los dos pesos, me lo completen con algo. Además, siempre compro en el mismo lugar y por el trato de todos los días, no podemos estar exigiendo.

Javier Gareca, empleado

Me parece que es un problema para todos, sea comerciante o comprador porque al no haber monedas suficientes, caemos en el redondeo o directamente no podemos comprar porque no tenemos justamente los dos pesos. Estamos prohibidos de realizar alguna transacción menos a falta de las monedas.

Marcela Sandoval, comerciante

Tengo un negocio y no tenemos disposición de monedas, estuvimos recibiendo hasta el último día los billetes pero ahora, el problema es que no sabemos cómo dar el vuelto. Entonces lamentablemente, no nos queda otra opción que dar vuelto con caramelos o que las personas traten de pagar con lo justo.