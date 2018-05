Fue envenenada pero no violada ni golpeada

El examen forense entregado ayer da cuenta de que no había signos de abuso sexual ni de agresión física. La familia de la joven muerta afirma que no estaba de novia con el hombre que se encuentra detenido.

Los resultados del examen forense que se le practicó a Gladis Lorena Alberto confirmaron que fue envenenada, según informó el médico del Poder Judicial, Guillermo Robles Avalos.

Sólo falta determinar qué tipo de sustancia se utilizó para quitarle la vida a la joven de la localidad de El Moreno.

La autopsia arrojó además que Gladis no presentaba signos de violencia ni abuso.

Vale destacar que Anibal Casimiro, el dueño del inquilinato donde fue encontrada sin vida, se encuentra detenido, imputado por homicidio simple por estas horas, pero con el resultado de la autopsia la carátula de la causa podría agravarse.

Un grupo de compañeras de estudios de Gladis (24), que fue hallada la madrugada del domingo último sin vida en un inquilinato del barrio Alto Gorriti, sospechan que fue raptada y obligada a consumir sustancias que terminaron intoxicándola y matándola.

"Una excelente persona"

Ana María Villarroel es la persona que probablemente más conocía a Gladis y en diálogo con El Tribuno de Jujuy señalo que "era una excelente persona, y una chica humilde, responsable y muy buena", afirma la mujer entre lágrimas, mientras los padres de la joven víctima observan a su lado con los ojos enrojecidos de llorar.

"Salía del colegio y regresaba de inmediato, jamás se demoraba, siempre llegaba a horario, tenía una rutina marcada. La prensa dice muchas cosas que no son", agrega algo molesta Ana María.

"No queremos que se difame el nombre de un ángel, porque eso es lo que es hoy Gladis, son junto a sus hermanas excelentes niñas, solo pido justicia para ella".

Palabra de los padres

Francisca Castillo y José Alberto son los padres de Gladis y se muestran abatidos, aún no pueden entender lo que pasó y el llanto casi no les permite hablar. Francisca dice que "mandé a mi hija a estudiar, vino a perfeccionarse y ahora la llevo a enterrar". José por su parte remarca: "Ella no estaba de novia, salía a estudiar y regresaba a la casa de esta señora a quien le ayudaba en el negocio, no salía a bailar ni nada. Pedimos justicia".