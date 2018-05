Orquesta de Maimará, placer de domingo tilcareño

El domingo ya roza el mediodía. Por la puerta del mercado hay gente que sale con sus bolsas llenas de verdura, y algunas se detienen a comprar un plato de locro, jugo de fruta o empanadas. Queda algo de turismo del fin de semana largo, pero sobre todo vecinos que recorren las diagonales placeras rumbo al almuerzo, y no hay quien no se detenga a escuchar esos arreglos de Ricardo Vilca para orquesta de cámara, ese caporal cantado por el cello o la chacarera con tramos que saben a teatro Noh.

QuiÚnes se detienen (ya dijimos que son prácticamente todos) sonríen de lado: algunos por el placer de la buena música, por lo desusual de tal formación dentro del imaginario de lo quebradeño, o porque reconoce en la flautista a la hija de tal y en el bombisto al nieto de cual. Los turistas, pero no sólo los turistas, sacan sus celulares y filman, toman fotografías, quieren llevarse un registro para compartir el momento.

En uno de los pasajes de la plaza, ensaya la Orquesta Infanto Juvenil de Maimará. Ángelo González, su actual director, sonríe con placer. La verdad es que suenan bien, pero ese no es sólo el motivo de su sonrisa: dirige el ensayo, corrige y bromea pero tambiÚn ejecuta el charango, la quena, se le nota el inmenso placer que le produce hacer música y transmitírselo a sus alumnos.

Por el centro de la plaza, acaso tambiÚn viniendo del mercado, pasa Nora Benaglia, fundadora y anterior directora del ensamble, y se queda a un lado saboreando con orgullo el sonido alcanzado, los escucha y saluda a cada uno con la mano. Repiten las piezas, se nota que es un ensayo, pero da gusto. Seguramente al otro día iban haber unas diez filmaciones de este ensayo en las redes sociales.

Cuando terminan, guardan sus instrumentos y el director los convoca al helado, que sin duda figura entre las promesas previas, pero antes nos cuenta que ‘la orquesta está en un proceso de cambio. Ya no la dirige Nora Benaglia y empezamos a trabajar reciÚn hace dos semanas. Nos vinimos a Tilcara porque en Maimará no hay mucha gente, y me interesaba la interacción de tocar, pero a la vez estar nerviosos por las fotografías, la gente que les pregunta, y además el día está hermoso‘.