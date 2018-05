WhatsApp: ¿cómo hacer para escuchar los audios antes de mandarlos?

Solo tiene un problema: no podemos escuchar los audios antes de enviarlos. Si bien mandarle a un amigo un audio que no se entiede demasiado no es un problema, hacerlo con un contacto laboral sí.

Lo bueno es que ahora usuarios encontraron la manera de poder escuchar los audios antes de enviarlos. Lamentablemente, este truco no funciona en Android y solo sirve, al menos por el momento, en iOS. Paso a paso 1. Empezá a grabar el audio bloqueándolo (deslizando el dedo hacia arriba)

2. Grabá todo lo que desees y cuando quieras cortarlo tocá la parte superior de la pantalla, donde está el nombre del contacto o del grupo

3. Una vez que estés dentro de la información personal o del grupo, volvé para atrás

4. El audio estará esperándote para que lo escuches y lo envíes o elimines