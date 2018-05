Ley Justina: ¿en qué consiste el proyecto que busca facilitar la donación de órganos?

Este miércoles 30 de mayo es el Día Nacional de la Donación de Órganos y las organizaciones que apoyan la Ley Justina se autoconvocarán en Plaza Congreso para pedir al Senado su tratamiento y su pronta aprobación.

"Así continuamos nuestra lucha por generar las modificaciones en la ley existente, en relación a la donación universal y el acceso al trabajo digno de las personas trasplantadas", afirmó Ezequiel Lo Cane, padre de Justina e impulsor de la campaña #MultiplicateX7.

Ya 60 senadores firmaron el proyecto que lleva el nombre de la nena de 12 años que murió a la espera de un corazón y que había pedido a sus padres ayudar a todos los que estaban en su misma situación. En la actualidad, existen más de 11 mil personas que aguardan por un trasplante.

Los pedidos prioritarios son para que todos los argentinos, mayores de 18 años, sean donantes de órganos salvo aquellos que manifiesten expresamente lo contrario y mejorar el proceso de trasplante, con más y mejores recursos a los trabajadores de la salud involucrados. Para ello hay una petición online en www.change.org/xjustina.

"Justina nos sigue pidiendo que ayudemos",expresó visiblemente emocionado Ezequiel Lo Cane, el papá de la nena de 12 años que en noviembre del año pasado murió a la espera de un corazón y que ahora impulsa una nueva Ley de Donación de Órganos.

Es que la norma vigente (Ley 24.193) asegura que "todos los mayores de 18 años son donantes presuntos". Esto significa que en la instancia final es la familia del fallecido quien decide si se concreta o no la ablación, lo que provoca que muchos órganos finalmente no sean donados y quienes están en lista de espera no los reciban.

Otra de las confusiones que genera la actual ley es en torno al registro. Las personas que en algún momento expresaron su voluntad de donar no están efectivamente anotados por una falta de cruce de información con el Icucai (Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante).

En este marco, la familia de Justina junto al senador Juan Carlos Marino presentaron en el Congreso de la Nación una nueva norma que ya ingresó al Senado.

¿De qué se trata la Ley Justina?

La iniciativa viene a modificar la actual ley de trasplantes, de manera que toda persona mayor de 18 años sea considerado como donante de órganos y, en el caso contrario, que quede explícitamente establecida la voluntad de no serlo.

Esta nueva norma está basada en tres pilares:desmitificar, simplificar y liberar a las familias de tomar una decisión en el momento trágico de la muerte de un ser querido.

"El proyecto busca cambiar el paradigma sobre trasplante de órganos en la Argentina ya que, de prosperar, todos seremos donantes salvo que manifestemos nuestra voluntad en contrario y no sea necesario consultar a ningún familiar para confirmar o rechazar esa decisión", aseguró el legislador.

Registro de No donante

"La donación de órganos no va a ser una imposición. Se creará un registro para no donantes. O sea que será al revés. Si se aprueba nuestra propuesta, a partir de los 18 años todos somos donantes, salvo que expresemos por escrito nuestra negativa", subrayó el legislador.

El artículo 3 de la nueva ley es la que prevé examinar la documentación del fallecido para constatar si expresó su voluntad negativa en el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA).

Más presupuesto para el Fondo Nacional del Transplante

La otra arista importante es la asignación de un 20 por ciento del Fondo Nacional del Trasplante para la formación y capacitación específica en todo el proceso de donación para procuradores, enfermeros y médicos.

Esto significa que el proyecto contempla un "presupuesto importante para el Incucai", que será destinado a la capacitación y adecuación a las nuevas tecnologías de enfermeros, camilleros, médicos y personal de guardia de los hospitales "para que las ablaciones tengan un ciento por ciento de efectividad".

"Estamos todos los argentinos involucrados en esta ley, por eso quiero pedirle a todos los Senadores y Diputados de todas las bancas, que vean esto como algo que va a ser infinito, porque va a salvar vidas", aseguró Paola Lo Cane, mamá de Justina.

El proyecto, que cuenta con el apoyo de varias Fundaciones, ONGs, médicos del área de trasplante, padres, madres, familiares y amigos de personas en espera de trasplante y trasplantados, pretende que no haya más casos como el de Justina, quien no tuvo la oportunidad de seguir viviendo.

La iniciativa requirió un estudio previo de legislación comparada. Al respecto, Marino indicó que las modificaciones planteadas "son un compendio de leyes de diferentes partes del mundo que hemos adecuado a nuestra idiosincrasia".

"Pretendemos cambiar el paradigma en la donación de órganos, que Argentina se convierta en el principal país del mundo en la materia y así poder dar respuesta a los casi 8 mil argentinos que hoy esperan un trasplante", concluyó.