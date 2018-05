Balances normalizados

Aerolíneas Argentinas redujo en más del 73% los subsidios del Estado, tras normalizar sus balances por primera vez en 21 años, indicó ayer esa compañía.

El año pasado los ingresos se incrementaron 97% respecto del 2016, mientras las pérdidas se redujeron 32%.

La aerolínea estatal no presentaba sus cuentas en tiempo y forma desde 1996, mientras que la compañía Austral llevaba 14 años de atraso en esa presentación.

"La consistente reducción de las pérdidas de la compañía son la explicación de la baja de los aportes del Estado a la empresa, que luego de una década en un promedio de US$ 678 millones pasaron a US$ 302 millones en 2016, US$ 183 millones en 2017 y US$ 82 millones en el transcurso de este año", detalló la empresa en un comunicado.

La aerolínea informó que el último martes, las Asambleas de Accionistas de Aerolíneas Argentinas y Austral aprobaron los balances y la gestión de ambas empresa durante el 2017.

"De esta manera, la empresa aérea de bandera tiene hoy normalizada su situación registral, situación que no se repetía desde el ejercicio 1996. En el caso de Austral, los balances no se habían presentado en fecha desde el ejercicio 2004", explicó Aerolíneas en un comunicado. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, señaló que se bajaron "drásticamente los subsidios para llegar el año que viene a cero". Agregó que la gestión del gobierno en el grupo aéreo "forma parte de dejar atrás la Argentina del despilfarro" tras añadir que en el gobierno anterior "se destinaban 700 millones de dólares por año para solventar el déficit de Aerolíneas que es la plata que se necesita para hacer 15 aeropuertos". El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell"Acqua, afirmó que "esta es la forma responsable de administrar una empresa pública".