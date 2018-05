Concejales se reunieron con mesa ejecutiva

Integrantes del Foro de Concejales del PJ se reunieron ayer con dirigentes del Partido Justicialista de Jujuy, encabezados por el presidente del mismo, Rubén Rivarola, con quienes abordaron diversos temas de actualidad, coincidiendo en llevar adelante un trabajo conjunto para el fortalecimiento de la agrupación política.

Es el segundo encuentro que mantiene este Foro, que se conformó en una reunión realizada en la ciudad de Palpalá hace algunos días, y que tiene previsto realizar un nuevo encuentro el lunes que viene, en la localidad de Pampa Blanca, según se confirmó en la reunión de ayer realizada en la sede que el PJ jujeño tiene en la avenida 19 de Abril de la capital jujeña.

Según explicó Karina Paniagua, presidente del Concejo Deliberante de Humahuaca, en la reunión la mayoría de los ediles y vocales presentes le planteó a los miembros de la mesa ejecutiva del PJ que se les provea de asesoramiento jurídico y contable para realizar correctamente su labor legislativa. "Imagínese, nosotros en Humahuaca debemos tratar un proyecto de Ordenanza Impositiva, tema que no se trata desde 1989, y debemos tener el asesoramiento adecuado para legislar de la mejor manera. Nosotros no lo podemos hacer porque no tenemos recursos presupuestarios", apuntó la edil quebradeña.

También expresó que así como se reunieron con la cúpula partidaria, entre quienes estaban, además de Rivarola, Walter Barrionuevo, Nilson Ortega, Pedro Torres y Pedro Belizán, pidieron también realizar un encuentro similar con el bloque de diputados provinciales del PJ, para analizar otros temas.

Entre los concejales presentes en la reunión de ayer, se pueden mencionar a Rubén Eduardo Rivarola, Julio Moisés, Edgardo Sosa, Walter Cardozo, Karina Dibi y Beatriz Quispe, entre otros.

Como en la reunión de Palpalá, los ediles y vocales del PJ volvieron a rechazar cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y también al "tarifazo" de los diversos servicios públicos.