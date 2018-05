Perico adhirió a la Ley Provincial Girsu

En sesión ordinaria el Concejo Deliberante de Perico aprobó la adhesión a la Ley provincial Girsu N° 5.954.

De este modo la comuna de la ciudad tabacalera pasará a conformar la mesa del Consejo Provincial, órgano en el cual se debatirán cuestiones inherentes a la instrumentación del resonante proyecto ambiental.

El concejal Federico Manente dijo que "en la última sesión se trató el despacho de comisión del bloque de la UCR, en el que decía que era beneficioso para nuestra ciudad aprobar la adhesión a la Ley Girsu, es así que se debatió y se plantearon de frente las opiniones y al cabo de las votaciones se aprobó con 5 positivos y 3 en contra. Entonces fue aprobada la adhesión, Perico oficialmente esta adherido a la Ley N° 5.954".

Y finalmente se llegó a aprobar la normativa, luego de las controversias surgidas en torno a la implementación del Girsu en Perico, donde el concejal Walter Cardozo sostiene que se adhirió a una Ley que es un cheque en blanco, porque tiene que ver con la facturación que se cobrará conjuntamente con la factura de agua, luz y cuyos valores aún son desconocidos.

Acceso a beneficios

Por su parte, Manente manifestó que "si el municipio de Perico no estaba adherida a esta Ley, no iba a poder acceder a los beneficios, por ejemplo equipamientos, ahora ya se están gestionando la compra de máquinas para mejorar el servicio de recolección de residuos".

Acotó que "por otro lado no es que si Perico no adhería se quedaba afuera de esto, sino que hay una Ley que se debe respetar, lo que no iba a hacer Perico era tratar su basura con la provincia, pero igual lo tenía que hacer y el municipio no está en condiciones de poner una planta de tratamiento, y se debe erradicar el basural que tiene al costado del río Perico".