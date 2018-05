Victoria Zuloaga llega a Jujuy para dictar una clínica

Mañana llega Victoria Zuloaga, exintegrante de Las Leonas, Selección Argentina de Hockey, para dictar una clínica en instalaciones de la cancha sintética "Carlos Cancian" de la ciudad de Palpalá. La organización está a cargo de la Secretaría de Deportes y Recreación junto a la Asociación Jujeña de la especialidad.

Zuloaga, dictará una capacitación que se extenderá hasta el sábado en el escenario que está ubicado en barrio Canal de Beagle ubicada frente al estadio Olímpico, se desarrollarán las actividades de carácter gratuito, por la mañana desde las 10 y por la tarde a partir de las 15.

La invitación se hace extensiva todos los interesados en toma parte de las acciones organizadas conjuntamente por la Secretaría de Deportes y Recreación y la Asociación Jujeña Amateur de Hockey.

Victoria Zuloaga integró el seleccionado argentino de hockey sobre césped, siendo campeona en la Liga Mundial del 2015, del Trofeo de Campeones de Londres 2016 y jugadora olímpica en Río de Janeiro, Brasil en el 2016.

La clínica estará brindándole la posibilidad de acceder a conocimientos y experiencias de una destacada figura de este deporte. Por la mañana se llevará a cabo una charla y capacitación para entrenadores, profesores y estudiantes del Profesorado de Educación Física y por la tarde la clínica para jugadores, con temática sobre técnica y destreza individual y ejercicios.

En tanto que el sábado por la mañana se realizará una charla motivacional para jugadores de ambas ramas, varones y mujeres en categorías sub 14 y sub 16 y desde las 15 entrenamientos de seleccionados masculinos y femeninos, categorías sub 14 y sub 16.

Se espera contar con la presencia de todos los amantes del hockey que deben aprovechar estas capacitaciones sin costo económico para seguir buscando el crecimiento que el hóckey se merece atendiendo la cantidad de clubes que integran la Asociación Jujeña como la Asociación Regional.