EN VIVO: Conferencia de prensa de Macri desde Salta

El presidente, Mauricio Macri , brinda una conferencia de prensa luego de vetar la ley que la oposición aprobó por 37 a 30 y que dispuso la anulación del aumento de tarifas de gas, luz y agua, con un impacto fiscal de $115.000 millones para 2018 y de 170.000 millones si incluye el ejercicio 2019.

El presidente habla tras reunirse con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y previo a un encuentro con el mandatario tucumano, Juan Manzur .

Ante periodistas locales, aseguró: "Ya ha sido vetada el proyecto, era algo anunciada, como dijo Elisa Carrió , esta ley había nacido sin ninguna idea de continuar, no esta financiada, lo que las votaron no han dicho de donde salen los recursos. Mas de 110 mil millones de pesos, significaría que deberíamos suspender las ayudas a discapacitados, las jubilaciones, obras, que vienen a traer agua potable, cloacas, rutas, mejoras de aeropuerto, energía, obras hídricas para evitar inundaciones como tuvimos en Salta".

"No se puede hacer algo así, tan irresponsable mente, no se le puede mentir a la gente", dijo el presidente y agregó: "Soy el primero que si se pudiese no aumentar las tarifas, no las aumentaría. A qué presidente le gusta dar una mala noticia. No hay futuro sin energía, tenemos que tener energía para poder desarrollarnos".

Esta mañana, Marcos Peña , desde Casa Rosada, justificó que la ley aprobada ayer fue vetada porque "no respeta el mandato constitucional del parlamento" e insistió en que no es facultad del Congreso fijar tarifas . Además, advirtió que es una ley que va en contra del federalismo