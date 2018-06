Gran fila de desempleados llegó a la Bolsa de Trabajo

Una gran fila de gente desocupada se aglutinó ayer en una de las sedes del Ministerio de Trabajo para inscribirse en la Bolsa de Trabajo, denotando un gran interés por tener una posibilidad de acceder a un empleo. Se aclaró que todos deben inscribirse en la página para que se les otorgue un usuario y completar sus datos de su currículum. La cartera busca ser un nexo entre la demanda de empleo y las empresas que lo requieran.

Ayer, desde las 7, ya había llegado gente y estaba haciendo fila en la sede del Ministerio de Trabajo ubicado en el Monoblock "H" de la calle Lavalle, y durante la mañana se incrementó al menos a 200 ocupando todo el pasillo y llegando hasta la vereda.

"Todos pueden y deben cargar sus datos en la página web. Tienen que ingresar, crear una cuenta y les va a llegar a su cuenta el usuario y la contraseña, y allí recién podrán ingresar para cargar todos los datos que les piden", dijo Viviana Miranda, de esa oficina del Ministerio de Trabajo.

Para inscribirse deben ingresar en la página web: bolsadetrabajo.jujuy.gob.ar. Una vez que obtengan el usuario y contraseña podrán cargar los datos que se les demande.

Es que la Bolsa de Trabajo es una base de datos que se creó para registrar información que suban los inscriptos respecto a su vida laboral o su estado actual, por lo que se prevé ordenar los datos y analizar su veracidad para luego clasificarla. De esta manera se espera contar con un parámetro según el tipo de oficio o trabajo que declare haber realizado para luego hacer de nexo con la demanda de las empresas. Posteriormente se prevé avanzar en capacitaciones para poder optimizar la base de datos respecto al perfil laboral que requiere la provincia.

Mientras ayer el interés de la gente desocupada fue evidente y aunque se los atendió por orden de llegada, se limitaron a informar que debían registrarse en principio en la página web. "Lamentablemente como la información fue dada erróneamente, la gente vino acá a inscribirse", afirmó Miranda. Es que se había informado en su lanzamiento que sólo la gente del interior debía registrarse en la página, pero es para todos, sean de esta capital o del interior.

El formulario de la página les permitirá incluir datos del currículum de la vida laboral, cuánto tiempo y en dónde trabajó, si tiene oficios, si mejoró su perfil laboral, si realizó capacitación además de datos sociales específicos, de cómo se compone su familia. Se pretende información fidedigna que será cotejada con Afip y otros organismos, y de detectarse datos falsos serán dados de baja.

Podrán inscribirse personas de todos los oficios y profesiones, incluyendo empleadas domésticas, serenos, etc.; ya que se pretende canalizar esta demanda al sector empresarial de la provincia, para reunir a ambas.

Aclaran que esta Bolsa de Trabajo no genera ninguna responsabilidad del Estado en la generación de empleo, sino que será el vínculo de conexión para lograrlo en base a necesidades del sector.

Funciona en el Ministerio de Trabajo, de avenida 19 de Abril esquina Lavalle, dentro del Monoblock "H" y Almirante Brown 3470.

Luego de registrarse se los podrá citar y deberán llevar DNI, se les tomará datos y una fotografía, y la información que darán será a modo de declaración jurada que será cotejada por Afip, por lo que advirtieron que si ingresan información falsa, serán dados de baja.

OPINIONES

José Cardozo, 21 años



Me parece una opción innovadora, es la primera vez que vengo a algo así. Estudié en un instituto privado y ahí hacen bolsa de trabajo pero esto es diferente, vine con mi currículum y espero lo mejor. Ando buscando trabajo hace dos años y siempre piden experiencia y no tengo. Me especializo en administración, tengo título de secretario.

Gerardo Molina, 27 años



Está bien porque hay mucha gente joven sin trabajo. Está bueno que hagan estas cosas para intermediar en el trabajo que la gente no tiene. Estoy buscando desde hace tres meses. En la mayoría de los casos trabajé en atención al cliente, espero conseguir algo, ya trabajé por ejemplo en supermercados así que más o menos espero eso.

René Sajama, 49 años



Habría que ver cómo es esta bolsa de trabajo, no sé cómo es el tema y vine a ver si hay posibilidades para entrar a trabajar. Va a ser un año que estoy buscando, estaba en varias empresas que no son fijas. Trabajaba de albañil, en construcciones y con Roggio últimamente. Tengo familia, siete hijos, así que siempre ando buscando changas.

Luis Castro, 49 años

Es buena la opción, ahora esperemos que cumplan con esto.

Hace bastante que busco, trabajo estable no tengo hace bastante tiempo, años.

Espero trabajar, soy polirubro. Trabajaba en construcción, soldadura o herrería. Tengo familia, tres hijos, me las arreglo con el día a día, buscando changas.