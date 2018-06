Todo ser humano es altruista y portador de solidaridad por naturaleza

"La naturaleza del ser humano no es ser malo o tener actitudes negativas, sino todo lo contrario, es ser altruista. Los procesos naturales del cerebro ante una acción altruista generan placer en mí, es decir, nos hace bien ayudar. Todos podemos descubrir eso, todos podemos hacer una buena acción y eso nos dará bienestar a nuestras vidas", explicó Paula Ontiveros, quien junto a Fernanda Altea, ambas licenciadas en Psicología, se especializaron en las neurociencias para explicar las conductas de las personas y en este caso lo hicieron desde el altruismo.

Al concepto de Ontiveros, Altea le agregó que "el altruismo es una conducta que tiene como fin manifestar una ayuda hacia el otro sin la necesidad de obtener algo a cambio. Pero en realidad sí se recibe algo a cambio, y es una sensación de placer y plenitud que se genera cuando alguien ayuda a otro".

Estas acciones solidarias van desde pequeños comportamientos como ser cediendo un asiento en el colectivo, siendo amable o ayudando a cruzar la calle a un adulto mayor, hasta otras actitudes que tienen mayor relevancia y son vitales, por ejemplo, donar un órgano a una persona enferma. En otras palabras, podemos ser altruistas todo el tiempo y en cada momento.

El concepto es explicado desde la neurociencia, que, entre otros estudios, se dedica a investigar cómo esta conducta impacta en el cerebro humano. Uno de los precursores en el tema es el neurólogo y neurocientífico argentino, Facundo Manes, quien por medio de estudios con personas, reveló cómo una acción altruista produce un efecto en el cerebro.

Partió del principio de que los seres humanos tenemos intereses inmediatos como comer o beber, pero también tenemos intereses mediatos como la cooperación o el sentido de justicia. Y cuando manifestamos acciones de cooperación o justicia despierta en nosotros un sistema denominado de "recompensa" y es allí donde se encuentra el químico del placer que es la dopamina.

El pasado miércoles se conmemoró el Día Nacional de la Donación de Órganos, una jornada reflexiva y de concientización en el que numerosas instituciones en nuestra provincia realizaron actividades alusivas a la fecha. Las especialistas Fernanda Altea y Paula Ontiveros brindaron su aporte desde las neurociencias en una charla que se denominó: "¿Por qué ser donante?, el cerebro altruista".

Llevaron a cabo una charla destinada al público en general que se realizó en la sede de la fundación "Sayani" y estuvo dirigida a pacientes hepáticos, personas en lista de espera y al público en general.

En el encuentro se remarcó lo importante y necesario que es para todos, especialmente para aquellos que padecen de una enfermedad crónica, estar bien anímicamente.

Para ello es fundamental tener una estabilidad emocional, y eso se consigue al nutrirse de buenos pensamientos.

No comer la “manzana podrida” y tampoco pensamientos negativos

SER POSITIVOS / AYUDA A ALEJAR LAS ENFERMEDADES DEL CUERPO Y EL ALMA.

“Nos cuidamos de lo que comemos, pero no nos cuidamos de lo que pensamos o sentimos. La idea es, desde la Psicología, transmitir el mensaje de que no todo es la alimentación o el cuerpo sino también hay una cuestión emocional o espiritual que debe cuidarse. Esto va para todas las personas en general y especialmente para aquellas que padecen una enfermedad y deben cuidarse desde lo médico y emocional”, mencionó Fernanda Altea.

Las profesionales explican que a todo hombre o mujer les puede ocurrir de no tener una enfermedad física, pero sí un problema emocional como ser una autoestima baja y sentirse inferior a los demás. Estas cuestiones envenenan al ser humano y no lo dejan salir de ese círculo que ellos mismos se generan. “La idea es salir de eso y acudir a un especialista, sin esperar enfermarse físicamente, emocionalmente o psiquiátricamente. Es importante protegerse e higienizarse previamente antes que aparezca la enfermedad”, comentó al respecto Ontiveros.

En ese sentido, Altea sostuvo que “el cerebro gobierna todo el cuerpo a través de los pensamientos. Los pensamientos negativos, las emociones desagradables y el estrés son químicos tóxicos que dan vuelta por el cuerpo. Todo eso, si lo dejo permanecer en mí, me puede llegar a envenenar o intoxicar de forma equivalente a que yo coma algo que está en mal estado, como una manzana podrida por ejemplo”.

Promover las buenas actitudes y dar herramientas emocionales

ESPECIALISTAS / PAULA ONTIVEROS Y FERNANDA ALTEA EN “SAYANI”.

Fernanda Altea y Paula Ontiveros frecuentemente realizan charlas de manera voluntaria enfocándose en las neurociencias y las conductas del ser humano. Desde su lugar intentan promover las buenas actitudes y brindar herramientas emocionales para que todos puedan enfrentarse a las dificultades del día a día.

Hace semanas brindaron un taller para pacientes hepáticos y familiares de pacientes que concurren a la fundación “Sayani”. En el mismo plasmaron dos dinámicas diferentes, pero con una misma estructura, “los familiares, por su lado, deben aprender a lidiar con muchas cosas como ser el diagnóstico, a ponerle límites a esa persona y a ayudarla desde diferentes formas. Mientras que el paciente debe aprender a cuidarse, regular sus emociones, a poder pedir ayuda y recibirla, entre otras cuestiones”, contó Altea.

El taller duró dos meses y tuvo muy buenos resultados que las incentivaron para planificar otra charla más amplia.

“La idea al empezar fue llegar a por lo menos 15 familias, pero después vimos que podríamos llegar a más porque a medida que iniciamos se fueron acercando más y lo que queremos lograr ahora es que ellos empiecen a tener un contacto con la Psicología. Porque la Psicología te puede dar herramientas, hábitos para cambiar tu vida, para que ese diagnóstico que tuvo esa persona o su familiar no sea una sentencia, sino que se pueda elegir otra vida mucho mejor a la que uno viene llevando”, mencionó Ontiveros.

En relación a eso, remarcaron que lo emocional es determinante en estas situaciones, por ello, en “Sayani” incorporaron nutricionistas y psicólogos. Muchos pacientes cuando concurren a la institución piensan que su enfermedad sólo requiere de medicamentos, pero no es así, para las especialistas es muy importante que ellos la puedan combatir estando en buenas condiciones emocionales. Lo emocional es clave si una persona no logra estabilizar sus pensamientos y sentimientos, “nuestro objetivo es darle esta visión integral al paciente, ya que estas herramientas pueden ayudar al tratamiento, por más que la atención médica sea la mejor de todas. Pero si alguien tiene malos pensamientos eso no va a ayudar en nada”, sostuvo Altea.

A ese concepto, Ontiveros agregó que “el paciente debe entender que no es solamente una enfermedad médica y un tratamiento. Es todo un complejo de sistemas que se unen y que cada uno afecta al otro de manera diferente, también incluyen las relaciones interpersonales. La forma en que la persona enferma se relaciona con su familia, amigos o pareja y la comunicación que tiene con ellos también afecta lo que pasa en su cuerpo y mente”.

La tarea de las especialistas no sólo está ligada a la regulación emocional sino también les brindan herramientas para las habilidades sociales y de cómo aprender a comunicarse de una forma adecuada con los demás para pedir ayudar y recibirla.

Sobre el rol de la psicología en las personas, mencionaron que “el cerebro comanda todo lo que pasa en nuestro cuerpo y sus funciones. También comanda los pensamientos, cambia su funcionamiento y su estructura por eso es muy poderoso el trabajo del psicólogo. No es ir y descargarse y hablar de lo que a uno le pasa, el psicólogo debe brindar herramientas para modificar pensamientos y creencias que muchas veces generan cambios. La psicología no es algo abstracto o espiritual, sino que está basado en muchas teorías científicas. Lo que hace que la terapia sea efectiva son las intervenciones que van a generar un proceso de cambio, para que eso suceda el paciente tiene que estar en un estadío de posible cambio, debe tener ganas de hacerlo”, finalizaron.

Donar un órgano es ponerse en el lugar del otro

La charla brindada en la fundación “Sayani” también tuvo el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de donar órganos, ya que es demasiada la gente de todas las edades que se encuentra en lista de espera.

Sobre esto, Paula Ontiveros dijo que: “Una persona no solamente puede ser donante sino también receptor, y son más las probabilidades de que uno tenga que ser receptor de un órgano a que tenga que ser donante. A este tema lo enfocamos desde el altruismo, esto tiene que ver con la concientización para que la población empiece a empatizar no solamente cuando la persona está en riesgo, sino que también en el ahora, sin tener a un familiar, amigo o a uno mismo en esa situación tan delicada”.

El acto de donar órganos es un acto solidario que muchas personas lo realizan cuando muere un familiar. Realizarlo en ese momento tan doloroso genera un pequeño consuelo para aquel que perdió un ser querido. “La situación de donar órganos es una conducta altruista inmensa, y una persona que se postula para ser donante de órganos desde el Incucai también aporta su granito de arena”.