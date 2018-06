“Hay que penalizar a quienes abandonan animales”

Como criadores de perros de exposición ¿cómo ven el maltrato animal en la provincia?

El Kennel Club Jujuy ha trabajado en la ordenanza municipal que se aprobó sobre Tenencia responsable de animales; hemos aportado muchísimo material para esa reglamentación que va en contra del maltrato animal, en contra de la presencia de animales en la calle y del abandono. Hay que pensar en las castraciones masivas, casa por casa para tratar de salvar las reproducciones masivas. El tema del abandono de animales en la provincia es un tema prácticamente incontrolable; en la ordenanza está aprobada pero no se controla que se cumpla. Uno va a los barrios y te saturan los animales sueltos, no hablemos de aquellos que están pobres hasta sin comer. Es por eso que personalmente valoro mucho el trabajo de las protectoras de animales, sobretodo del Hogar San Roque porque ellos hacen todo lo que pueden para salvarle la vida a cientos de animales. Y la gente es muy mala porque le siguen dejando animales en la puerta del hogar. También hay otras protectoras que trabajan por los derechos de las mascotas y por su bienestar, todas suman su granito de arena pero esto es un problema mucho más profundo.

Mucha gente cree que en la crianza de los perros de exposición también hay maltrato ¿Esto es así?

Los animales que nosotros criamos son deportistas y al ser deportistas están muy bien tratados, muy bien cuidados, muy controlados de cualquier enfermedad, por eso siempre aclaramos, e incluso lo hemos remarcado en la ordenanza, nuestros animales no son perros callejeros, ni vagabundos, son deportistas, pero no hay maltrato, de ninguna manera.

¿Qué acciones se deberían tomar para revertir esta situación?

Hay que trabajar sobre las personas, y penalizar a quienes abandonan animales; es mucho más fácil castrar al animal que esperar a que la perra tenga crías y después ir a tirarlos por cualquier parte, eso es muy triste y de muy mala gente; no cuesta nada, el municipio castra los animales sin cargo es solo cuestión de tomarse tiempo e ir a castrarlos. Pero fundamentalmente sancionar a las personas que generen cualquier tipo de maltrato animal, desde el abandono, hasta el maltrato físico, la falta de alimentación y no solo de perros, sino de todo tipo de animales. Muchas veces se ven caballos o vacas sueltas en la ruta, que incluso ponen en peligro a quienes circulan en vehículo por ahí porque pueden provocar accidentes.

¿Cree que la desaprensión para con los animales involucra una cuestión cultural, o falta de conocimiento o desidia?

Yo creo que hay una cuestión de desidia de parte de la gente, que no quiere o no se da el tiempo necesario para ir a hacerlos castrar. Igualmente hay que ver el tema de los turnos, porque es verdad que también mucha gente reclama que no hay disponibilidad de turnos o los derivan y ya la gente no vuelve. Yo creo que lo ideal es que el Municipio vaya barrio por barrio con el quirófano móvil y ponerse a castrar a los perros, porque no hay otra forma e controlar la creciente población de perros. Esta la ordenanza pero nadie controla, se debería identificar al dueño, controlar y proponerle la castración.

La ordenanza de tenencia responsable de mascotas contempla un registro de animales peligrosos ¿Qué aporte sumaron al respecto?

Nosotros siempre decimos que no hay perros peligrosos, sino que hay personas peligrosas que es distinto. Si alguien adquiere un perro, por ejemplo de raza Pitbull, hay mucha gente que no se percata de sacarlo a pasear con correa, y tomar las precauciones necesarias, además muchos no saben manejarlos y los cuidados puntuales que necesita esa raza, de modo que no es que el perro sea peligroso, simplemente hay propietarios irresponsables. Igualmente la ordenanza cita un registro para perros potencialmente peligrosos, pero lamentablemente esta es una ordenanza que va a tener más sentido de acá a un par de años cuando se la empiece a aplicar, porque si no hay nadie que la haga cumplir, es al vicio que exista. Lo mismo ocurre con la ordenanza que prohíbe la venta de animales en la vía publica y pese a ser una ordenanza aprobada hace muchísimos años, no se cumple.

¿Qué recomendaciones le da a la gente que tiene mascotas?

Lo primero que no tenga a su perro suelto en la calle, que si lo saca lo haga en su presencia y con la correa correspondiente, y en segundo lugar que sepa que si uno adquiere un perro o cualquier animal lo hace para toda la vida y eso implica una responsabilidad de alimentación, cuidado, paseo, darle un hogar, un techo, necesidades que deben ser cubiertas por el propietario.