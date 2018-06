Palpaleños en contra del incremento tarifario

Con una masiva marcha que convocó a jubilados autoconvocados, vecinalistas, dirigentes gremiales y vecinos, mostraron su desacuerdo al aumento de las tarifas y la relación del país con el Fondo Monetario Internacional.

Durante la mañana del jueves la columna de manifestantes expresaron que en su recorrido esperan tener respuesta a un petitorio a Agua Potable, Ejesa, Concejo Deliberante y Municipalidad de Palpalá.

"Si no hacemos esto, al Gobierno se le va la mano, estamos escuchando la queja de la gente a la que no le alcanza para vivir porque no sabe si pagar los impuestos o comprar alimentos", dijo Sergio Castro, presidente del barrio 2 de Abril.

Castro se mostró preocupado por la situación de comercios que debieron cerrar sus puertas por no poder enfrentar los impuestos municipales y los servicios, dejando sin empleo a otras familias, resaltó.

Pablo Ríos, de los Jubilados Autoconvocados, expresó su molestia y preocupación por el sector pasivo, "no sabemos si comprar la comida, pagar los remedios o hacerle frente al tarifazo", expresó durante la marcha que inició en el puente Spinola y recorrió las dependencias locales de Ejesa, el Concejo Deliberante, donde dialogaron con los ediles Fabián Rodríguez y Julio César Mamaní a quienes entregaron un petitorio.

La movilización continuó por la calle O'Higgins, avenida Catalano, avenida Río de la Plata y Centro Cívico, donde esperaron hablar con el jefe comunal, sin éxito.

De nuevo el jueves

Luego de caminar y señalar que se trataba de una marcha pacífica adelantaron que el jueves próximo volverán a manifestarse, esperando contar con una respuesta a su petitorio y de no ser positiva la respuesta analizarán otras medidas de fuerza.

Dirigentes gremiales de la localidad junto al edil Mamaní acompañaron la marcha mostrando su desacuerdo con el incremento tarifario.