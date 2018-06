Durante la reunión de la Comisión de Trabajo desarrollada ayer en el salón "Marcos Paz", expuso el ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz, quien trató la modificación a la Ley de Procedimiento Laboral- Conciliación Previa Obligatoria.

"Nos convocaron a la Legislatura para ver de avanzar sobre el proyecto que hemos presentado, el Secloju, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria y Gratuita para el sector trabajador. Va a estar instaurado a través de la ley, es obligatorio y previo a toda demanda o juicio que pretenda hacer por un reclamo laboral el trabajador", explicó Cabana Fusz.

Funcionaría en dependencias del Ministerio de Trabajo desde donde el Secloju convocará a los abogados conciliadores con que contará, quienes tomarán los casos por sorteo. Serán quienes deberán analizar y buscar alternativas válidas que signifiquen convalidar un acuerdo, que será gratuito para el trabajador.

Se prevé agilizar así el acuerdo, en 20 días hábiles y si no se llega, prorrogar por otros 10 días. En caso que no se logre, las partes estarán habilitadas para iniciar el juicio. Si se llama a conciliación y no se presentan tendrán sanciones económicas.

Se trata de algo que viene funcionando en Buenos Aires desde 1997, que permitió superar la gran litigiosidad del 40 a 50% de esa provincia. "También significa tener la posibilidad de tener una Justicia más rápida, que le dé la posibilidad de rebajar los índices de litigiosidad y que sea más efectiva", precisó Cabana Fusz.

Si bien el índice de Jujuy se desconoce, explicó que los juicios en la provincia tardan más de cinco años en dilucidarse, por lo que ponderó los beneficios de esta opción donde los trabajadores no tendrían que pagar nada para conciliar.

El proyecto del Ministerio todavía no tomó estado parlamentario, por lo que se trataría de conciliar con el proyecto presentado por la diputada oficialista Gabriela Albornoz que sí tomó estado parlamentario en la segunda sesión ordinaria de este año.