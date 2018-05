Una difícil situación atraviesan los trabajadores de la construcción en la provincia, ya que se ha convertido en uno de los sectores en los que ha impactado con mayor fuerza la escases de puestos de trabajo. La paralización de obras públicas, la conclusión de otras, y la ausencia de nuevos proyectos, son solo algunas de las razones por las que se vio resentido el sector de la construcción y por lo que disminuyó la oferta laboral para los trabajadores de este rubro, situación que preocupa sobremanera a la dirigencia gremial que los aglutina.

Según el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), en el mes de febrero en la provincia solo se registraron 3869 puestos de trabajo, unos 173 menos que en el mes de enero.

Por su parte, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) sede Jujuy, estima que actualmente en Jujuy solo hay cerca de 2500 trabajadores activos, mientras que entre 4 mil y 6 mil estarían desocupados; estas cifras corresponden a afiliados a la Uocra, a los que se suman otros trabajadores que integran cooperativas, empresas privadas o bien son independientes, que forma parte de la abultada masa de desempleados y que elevan la cifra a un total de entre 8 y 10 mil obreros que se encuentran sin trabajo.

Así lo confirmó Carlos Cárdenas, secretario general de Uocra Jujuy, quien expresó su preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores de la construcción. Es que, según dijo, en estos meses deberían haber comenzado algunas obras publicas pero hasta el momento continúan esperando. "Estábamos esperanzados en estas obras por la gran cantidad de compañeros desocupados que aguardan una posibilidad de trabajo; incluso en los proyectos mineros que se anunciaron en la provincia no hemos tenido demasidas incorporaciones ya que por las tareas que se están desarrollando únicamente se esta trabajando con maquinistas", dijo a la vez que remarcó que pese a que se anunció el inicio de la ruta nacional 34, "allí solo se han incorporado a 30 trabajadores".

Respecto de la construcción de viviendas por parte del Ivuj, aclaró que actualmente se encuentra paralizada "por falta de fondos de la Nación a la Provincia, lo que nos perjudica especialmente por cuanto es el sector que más demanda mano de obra. En abril se tenían que reactivar las obras, y nos habían dicho que iban a haber nuevas licitaciones, pero hasta ahora no ha ocurrido; lamentablemente se van terminando las obras pero no se proyectan otras nuevas y eso nos preocupa" dijo.

Pocas inversiones privadas

En relación a la ejecución de obras de índole privado, Cárdenas aclaró que actualmente hay muy pocas inversiones en la provincia, por lo que no incide significativamente en la toma de mano de obra. Aseguró que pese al fomento del acceso al crédito hipotecario, a través de programas como Procrear y créditos UVA, sigue siendo muy poca la cantidad de construcciones concretadas para particulares.

También remarcó que si bien hubo muchas solicitudes de créditos, no todas se concretaron finalmente; "se han impuesto muchos requisitos que dificultan el acceso al crédito y eso ha impedido que muchas familias se queden con la ilusión de construir su vivienda", dijo al tiempo que expresó su desilusión por cuanto suponían que "iba a ser un impulso importante para poder incorporar trabajadores, pero vemos que los créditos están paralizados".

Expectativas a mediano plazo

En el congreso nacional de la Uocra, realizado recientemente en Mar del Plata, se confirmó que actualmente en el país hay 435 mil trabajadores incorporados en obras tanto privadas como estatales, y la expectativa es poder llegar a fin de año a los 500 mil trabajadores activos.

Aseguró también que mantienen amplias expectativas para el año que viene, por cuanto habrá campañas electorales. "Entendemos que el año que viene va a ser una año de mucha actividad en la esfera pública porque es un año electoral, con elecciones presidenciales, y eso siempre favorece a nuestro sector, hace que la construcción empiece a reactivarse y por ende los demás rubros laborales que dependen de ésta", sostuvo.

Preocupa la falta de licitación de obras públicas

Similar situación se planteó desde la Cámara Argentina de la Construcción, desde donde si bien consideran que la situación del sector actualmente es estable, temen que se presente un panorama desalentador que impacte negativamente a mediano plazo.

Es que según dijeron, preocupa la falta de licitación de obras, ya que de no concretarse las convocatorias podría haber escases de trabajo en los próximos 4 o 5 meses, considerando además que próximamente finalizarán muchas obras que actualmente se están ejecutando.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Pedro Campos explicó que actualmente la situación de la construcción en Jujuy es mejor que la de años anteriores, por cuanto aumentó la cantidad de mano de obra contratada, ya que antes muchas obras eran ejecutadas por las cooperativas, y cuando se regularizaron esas obras públicas y se empezaron a concursar por licitación, se comenzó a contratar a trabajadores registrados. "Históricamente, en la provincia, el promedio de obreros activos es de mas o menos 3000 trabajadores, y actualmente las cifras rondar ese numero. Esperamos que se conserve y pueda crecer", dijo.

Destacó que si bien actualmente en la provincia hay un buen nivel de ejecución de obras publicas, el mayor problema es que, desde hace cinco meses, no se están licitando obras nuevas. "Hoy no tenemos problemas, pero lo vamos a tener de acá a cuatro meses y lo mismo va a suceder con la cantidad de empleados trabajando ya que van a ir finalizando algunas obras y no se van a reactivar otras nuevas", sostuvo y recordó que durante los primeros meses del año pasado hubo un ritmo importante de licitaciones, pero no logró mantenerse, de modo que cuando esas obras concluyan, no habrá continuidad laboral para los trabajadores.

"Los créditos hipotecarios no reactivaron el sector"

En relación al desarrollo inmobiliario del sector privado o de participación público-privado, ratificó lo expresado por el titular de la Uocra local, confirmando que es un segmento que no tiene muchas demanda, y por lo tanto no tiene mayor incidencia en la generación de puestos de trabajo. "Había muchas expectativas en torno a la entrega de créditos hipotecarios y programas de participación público-

privada, suponiendo que se iban a reactivar las obras de construcción, pero a un año de su lanzamiento todavía no llegó a madurar lo suficiente como para que hoy hayan proyectos avanzados", dijo Campos.

Por otra parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, consideró importante el aporte que hará a largo plazo el sector minero, en la toma de obreros de la construcción.

Es que aclaró que si bien los proyectos de las empresas Sales de Jujuy y Exar, hoy no se encuentran ejecutando obras de infraestructura que demanden mano de obra de trabajadores de la construcción, a futuro prometen buenos tiempos para el sector.

El metro cuadrado de construcción "es muy caro"

CONSTRUCCIÓN. EL CEMENTO ES UNO DE LOS MATERIALES EN LOS QUE MAYORMENTE IMPACTAN LOS AUMENTOS.

Otro de los factores que frena el desarrollo pleno de la construcción en la provincia, es el aumento de precios en los materiales de construcción, los cuales, en el marco de un fuerte proceso inflacionario, se ven afectados con subas cada vez más frecuentes.

De hecho el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Pedro Campos, aseguró que en Argentina, el precio del metro cuadrado de construcción es muy elevado, e incluso similar al de países desarrollados.

"Actualmente Argentina no es un país atractivo para quienes desean invertir en un proyecto inmobiliario, justamente porque el metro de construcción es muy caro; sale lo mismo que construir en Miami y sin ir más lejos, cuesta lo mismo que en Uruguay, de modo que probablemente quien quiera invertir lo haga afuera y no acá", sostuvo.

En este sentido, también remarcó que en el último tiempo las subas en los materiales de construcción fueron "fuertes", aunque en estos meses fue menor y aclaró que las variables más importantes siempre se dan en el cemento, el hierro, y el petróleo, "elementos básicos que marcan la variación general de todo el resto de los materiales".

Variación de precios

Según datos de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (Dipec) de Jujuy, entre diciembre de 2017 y enero de 2018, en Jujuy el costo de los materiales de la construcción aumentó 2,3%.

Entre los elementos que mayor aumento registraron se encuentran los adhesivos, los hierros, chapas y alambres, y premoldeados de hormigón, con una suba de entre el 4 y 5%.

Le siguen bloques de cemento, áridos, carpintería metálica, hormigón elaborado, instalación de gas y eléctrica, pinturas, vidrios y tubiqueria durlock, con un aumento que rondó entre el 2 y 3%.

En tanto que los elementos que recibieron menor impacto en los precios fueron aislantes, carpintería en madera, cemento, cal y yeso, cerámicos, azulejos, instalación sanitaria, pisos y zócalos,

Cabe mencionar que en ese mismo periodo, los revestimientos y ladrillos no sufrieron aumentos y los mármoles y granitos, por el contrario, bajaron un 0,60%.