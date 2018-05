Peña: El debate de tarifas "no es un tema legislativo"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reafirmó ayer que la definición de las tarifas de los servicios públicos "no es un tema legislativo" sino que "corresponde a la potestad del Poder Ejecutivo, tanto nacional como de las provincias", y celebró "la actitud de varios gobernadores" que "salieron a plantear con toda claridad" un postura en el mismo sentido.

"Nosotros estamos gobernando ahora y es natural que tengamos diferencias, pero lo importante es que tengamos acuerdos sobre cómo se resuelven las diferencias, cómo se encuentran consensos y cómo se logra salir adelante", sostuvo Peña en referencia a la polémica generada en torno a las tarifas.

En diálogo con la prensa, al término de una reunión de Gabinete en Casa de Gobierno, Marcos Peña celebró "la actitud de varios gobernadores que han salido a plantear con claridad que no es la vía legislativa" la adecuada para abordar la cuestión.

"Obviamente ellos son opositores y pueden estar en disidencia sobre cómo hacer las cosas, y ellos lo hicieron durante mucho tiempo cuando gobernaron el país", aseveró el jefe de ministros.

En ese marco, volvió a expresar la predisposición del Gobierno de escuchar "si hay mejores propuestas para reducir el déficit, ordenando las cuentas públicas y sincerando una situación que es profundamente injusta a nivel federal en materia de subsidios".

"Si ellos creen que hay que volver a un esquema de mayor concentración, que no es el caso, siempre se pude discutir y nosotros tenemos esta visión", planteó el jefe de Gabinete.

Allí insistió con que "no es un tema legislativo" la cuestión de las tarifas sino "un tema que corresponde a la potestad del Poder Ejecutivo, tanto nacional como de las provincias, sabiendo que la distribución de la energía eléctrica corresponde a las provincias, salvo lo que es Edenor y Edesur".

“Es grande la preocupación”

RICARDO ALFONSÍN. EXDIPUTADO RADICAL

El dirigente radical y exdiputado nacional (UCR-Cambiemos) Ricardo Alfonsín dijo ayer en la ciudad de Córdoba que “es muy grande la preocupación” en distintos sectores sociales, ya que “se les hace difícil afrontar” el incremento en las tarifas y advirtió que “ese malestar social está en crecimiento”.

El dirigente manifestó que, en sus recorridas por las provincias y en reuniones con referentes sociales, políticos y sindicales, “los temas que más preocupan son los aumentos de las tarifas y los avances sobre los derechos laborales y salariales”.

Un gobierno del PRO

Alfonsín, quien estuvo ayer en la capital cordobesa luego de visitar otras localidades del interior provincial, afirmó que tanto “la situación difícil del país como el aumento de las las tarifas es exclusivamente (responsabilidad) del PRO”, ya que “no gobierna Cambiemos y no gobierna el radicalismo; el que gobierna es el PRO”.

No obstante, aclaró que “el hecho de que gobierne el PRO no significa que no seamos responsables, ya que el radicalismo trabajó para que el macrismo llegue al gobierno” y añadió que “ser condescendiente no es la mejor manera de ayudar a Cambiemos”.

“El radicalismo no solo tiene derechos, sino que tiene la obligación de tratar de influir en las decisiones para evitar que se cometan errores”, cuestionó.

Marcha de la CGT al Enre contra el “maldito tarifazo”

El consejo directivo de la CGT se movilizará hoy hacia el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (Enre) para rechazar “la política tarifaria”.

Los integrantes de la conducción de la central obrera, que encabeza el triunvirato conformado por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, deliberaron ayer durante más de tres horas en la sede obrera de Azopardo al 800.

La CGT y la conducción de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que lideran el marítimo Schmid y el ferroviario Omar Maturano, convocaron para las 11 de mañana a “una masiva movilización de protesta” hacia la sede del Enre, para rechazar “los aumentos de tarifas de los servicios públicos”, y caratularon esa estrategia política como de “maldito tarifazo”.

Los trabajadores se concentrarán hoy en la intersección de Carlos Pellegrini y la avenida Diagonal Norte y, desde allí, marcharán hacia el Enre.

La central obrera, los gremios del transporte nucleados en la Catt y la Juventud Sindical Nacional (JSN) adherida a la CGT y liderada por el dirigente aeronavegante Juan Pablo Brey, aclararon ayer que la protesta será “el inicio de una serie de acciones de repudio a la decisión de incrementar las tarifas de los servicios públicos”. A partir de la semana próxima, habrá también acciones de protesta y rechazo de los gremios de forma individual.