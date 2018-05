Los Jaguares y otra histórica victoria, esta vez frente a los Chiefs

Los Jaguares lograron hoy una gran victoria por 23-19 sobre Chiefs, de Nueva Zelanda, equipo bicampeón del Super Rugby, e incrementaron sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final, en el inicio de la 12da. semana del certamen que organiza la Sanzaar, integrado además por franquicias de Australia, Sudáfrica y Japón.

El cotejo se desarrolló en el Rotorua Stadium de la ciudad de Hamilton y el equipo argentino conducido por el entrenador Mario Ledesma alcanzó su cuarto triunfo consecutivo en el certamen, todos en condición de visitante.

El encuentro arbitrado por el local Mike Fraser tuvo un resultado parcial de 12 a 10 para Chiefs al final del primer tiempo.

Los Jaguares con el triunfo de hoy frente a los Chiefs -el rival más exigente- finalizaron una histórica gira por Oceanía en forma invicta, al vencer a los australianos de Blues (20-13) y Brumbies (25-20), y a los neozelandeses de Rebels (25-22) y esta madrugada a Chiefs.

Los tantos del conjunto argentino fueron anotados por un try del tucumano Ramiro Moyano, un try penal, dos penales y una conversión del apertura tucumano Nicolás Sánchez, y un penal de Emiliano Boffelli.

Por su parte, los tantos de Chiefs, campeón del certamen en 2012 y 2013 y ubicado entre los cuatro primeros en las pasadas dos temporadas, se concretaron con un try de Jesse Parete en la última jugada del partido, y cuatro penales y una conversión de Damian McEnzie.



Con este triunfo, Los Jaguares acumulan seis victorias y cinco derrotas y están segundos en la Conferencia Sudafricana con 24 puntos y con grandes posibilidades de acceder a los cuartos de final del Super Rugby.

Por su parte, los Bulls sudafricanos están terceros en la misma Conferencia con 20 puntos y con dos partidos menos que los argentinos.

Los Jaguares cerraron su gira con una excelente labor defensiva, un amor propio y una garra basada en el tackle y disputar cada pelota frente a los principales animadores del certamen.

El equipo argentino sin lograr un juego vistoso, se quedó hoy con un nuevo triunfo basado en un juego sólido en defensa, que aprovechó las oportunidades que se le presentaron y que en ningún momento le dio respiro a los Chiefs para adueñarse de las acciones del juego.

Ledesma, ex hooker de Los Pumas y ahora entrenador de Los Jaguares, es uno de los artífices del envión anímico y el cambio de mentalidad del conjunto argentino, que ha mejorado sensiblemente en su nivel de juego.

Sus principales armas son el juego ordenado, la garra, la concentración, la disciplina y una defensa que tiene como eje principal el tackle, para de esta forma ser por primera vez protagonistas de esta exigente competencia internacional.

Los Jaguares demostraron hoy una vez más una labor extraordinaria en defensa, que solo fue quebrada en la última jugada del encentro con el try marcado por Jesse Parete, y pese a ser dominados por momentos en el scrum, recuperaron las pelotas perdidas y consiguieron doblegar a un exigente rival .

En el equipo argentino se destacaron el segunda linea Guido Petti y el tercera línea Tomás Lezana, incansables en el tackle y la recuperación de la pelota y un nivel alto en las formaciones fijas.

También se destacaron Matías Orlando, Nicolás Sánchez y Javier Ortega Desio, incansables en el tackle.

Por su parte, Los Chiefs sufrieron en la segunda parte las amonestaciones de los jugadores Michael Allardice y Liam Messan.

La franquicia argentina tendrá la semana próxima fecha libre y el próximo encuentro será el sábado 19 de mayo frente a los Bulls de Sudáfrica en el estadio de Vélez Sarsfield.

Los Jaguares y los Chiefs se habían enfrentado por única vez en el 2016, encuentro disputado en el estadio de Vélez Sarsfield con el triunfo de la franquicia de Nueva Zelanda por 30 a 26.

Los Chiefs se consagraron campeones del torneo Super Rugby en las ediciones 2012 y 2013, en tanto que fueron semifinalistas en las dos temporadas anteriores.

Chiefs, cuartos en la Conferencia de Nueva Zelanda, obtuvieron seis triunfos y tres derrotas y acumulan 26 puntos