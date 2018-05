Hoy se celebra el "Día de Star Wars"

Hoy es un día de fiesta para los fanáticos de Star Wars en todo el mundo. Como cada 4 de mayo, los seguidores de la famosa saga de George Lucas celebran el Star Wars Day con reuniones, festivales, maratones de películas y disfraces. ¿Por qué se eligió esta fecha? No se trata de una conmemoración del estreno ni tiene relación con la historia protagonizada por Harrison Ford.

El origen, curiosamente, está en una publicación de un artículo político del diario británico London Evening News, del 4 de mayo de 1979. En la nota, miembros del Partido Conservador inglés felicitaban a Margaret Thatcher por su flamante cargo de primera ministra. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations" ("Que el cuatro esté contigo, felicitaciones"), decía el mensaje, un juego de palabras entre la famosa frase de la película, "May the force be with you" ("Que la fuerza te acompañe"). En la felicitación publicada, reemplazaban la palabra "force" por "fourth" o "cuarto", aludiendo a la fecha.

La ocurrencia no fue captada rápidamente por el mundo cinematográfico. Recién en el año 2011 los organizadores del festival de cine Toronto Underground Cinema eligieron el 4 de mayo para llevar a cabo el evento y evocar la película. Desde entonces, potenciada por las redes sociales, la tradición se expandió.

Y fueron las propias redes sociales el espacio propicio para la celebración de la jornada. De hecho, en Twitter bajo los hashtag # MayThe4thBeWithYou y #StarWarsDay los fanáticos de la saga alrededor del mundo publicaron fotografías de colecciones, tatuajes, disfraces y memes vinculados a la popular saga creada por George Lucas a fines de la década de 1970.

Ya lo saben: no hay día, efemeride ni celebración más importante que la de hoy: #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/ufg5OetLTg — Daniel Benchimol (@DanielBenchi) 4 de mayo de 2018

Hoy es un día bello, esta nublado, hace frío y puedo tomar algo caliente y es el #StarWarsDay ❤#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/Cd8YPEDEfw — Isa 轉🌺 Sketches Pinned📌 (@IsabelGabriela) 4 de mayo de 2018

Hoy es el día de una saga a la que le debo demasiado, y cada día más. Me ha dado mucho más de lo que pudiese imaginar o esperar y por ello siempre le estaré agradecido. Feliz día de Star Wars a todos y gracias por acompañarme en esta aventura. #StarWarsDay #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/0q1GJBcuSq — Daniel-san Kenobi (@danieljb97) 4 de mayo de 2018