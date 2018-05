HUMAHUACA (Corresponsal) Esta mañana se dictó un curso taller sobre Trata de personas organizado por la Embajada de Canadá, la Pastoral Migratoria de la Diócesis de Jujuy, la Comisión Católica de Migraciones.

El taller se realizó en el salón del Hotel de Turismo Municipal y estuvo auspiciado por la Secretaría de Asistencia directa de la provincia y por la Municipalidad de Humahuaca. Los disertantes fueron los licenciados en criminalística Fernando Mesa y Daniela Delgado.

El padre Monel Occimable, responsable de la Pastoral Migratoria de la Diócesis de Jujuy explicó que “éste es un programa de curso taller para crear conciencia y sensibilizar sobre esta realidad que es la trata de personas que afecta a muchos países en el mundo y en especial a la región del NOA por la ubicación geográfica ya que tiene muy cerca los pasos de fronteras”.

El sacerdote Occimable además señaló que “una particularidad que observamos en el Noa es que las víctimas de trata de personas tienen temor de realizar las denuncias por lo que hay muchos casos no son denunciados”. En ese sentido manifestó que “hablar de estadísticas es difícil porque son más los casos en los que no se denuncia que los que sí. Muchas veces esta situación se produce por miedo, por la revictimización de las víctimas y a veces porque las instituciones no acompañan muy bien, pero por eso estamos haciendo este trabajo de sensibilización y para que la gente se anime a hacer las denuncias”.

Por otra parte, la licenciada en criminalística Daniela Delgado explicó que la disertación consistió básicamente en hacer hincapié en las políticas públicas que se pueden aplicar para prevenir el delito de la trata de personas. Delgado además señaló que en el taller se abordó el enfoque criminológico de la trata de personas, las víctimas y victimarios, víctimas potenciales y cuál es fin último de este delito.

Delgado manifestó que “lo principal es brindar las herramientas necesarias a la comunidad para la prevención de este delito como la educación sexual integral, prevenir los embarazos a temprana edad, brindar la contención social a las familias” ya que “el conocimiento es la principal herramienta para poder prevenirlo”.

Este taller se realizó también en otras localidades de la provincia, siendo su cierre en esta localidad quebradeña. Del taller participaron representantes de diversas instituciones como así también el pueblo en general.

Finalmente, el intendente de Humahuaca manifestó la importancia de brindar espacios que sirvan para sensibilizar sobre esta problemática y “otorgar herramientas a nuestra comunidad para poder prevenir sobre esta realidad”.