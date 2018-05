El Indec sale a relevar cuántas personas con discapacidad hay en la Argentina

¿Cuántas personas con discapacidad hay en la Argentina? ¿Qué tipo de dificultades presentan para poder desenvolverse en la sociedad? Para contar con datos confiables y actualizados sobre esta temática, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) está realizando un nuevo Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad. El último se había realizado en 2002.

“Este estudio responde a un pedido de la Agencia Nacional de Discapacidad ante la falta de información que hay sobre el tema en la Argentina. Con este trabajo se busca conocer la cantidad de personas con discapacidad que hay en el país, los tipos de discapacidad más prevalentes y otros datos, como datos demográficos, la causa de la discapacidad, si la persona cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y también caracterizar según educación, trabajo y cobertura de salud”, explica a Clarín María Cecilia Rodríguez Gauna, directora de Estadísticas Poblacionales del INDEC.

El estudio “no está enfocado en la población con discapacidad, sino en toda la población” porque, precisamente, buscan conocer la prevalencia de discapacidad que hay en la población argentina. El último dato, del Censo 2010 dio que el 12,9% de la población tenía alguna discapacidad. “Un censo no es la fuente ideal para medir la discapacidad, porque era una sola pregunta dentro de otras 60”, señala la funcionaria. En este trabajo se incorporaron 16 preguntas para conocer si la persona tiene alguna dificultad.

Para ello, 1.200 profesionales que fueron capacitados especialmente para este trabajo están relevando 41.000 viviendas particulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 23 provincias. Llegarán a localidades de más de 5.000 habitantes. En los casos de localidades de menos habitantes (como poblados rurales), que quedan fuera de este estudio, se medirá en el censo 2020.

Precisamente, el concepto de dificultad no es azaroso. “Históricamente la discapacidad se medía como una condición de salud, independientemente de la participación que pudiera tener o no la persona en la vida cotidiana. Hoy el concepto, tal como se considera internacionalmente, no es solamente tener o no una enfermedad, sino el hecho de que por alguna dificultad, la persona tiene restringida su participación social, ya sea que no puede ir al colegio, trabajar o estudiar.

Para elaborar el cuestionario, se tomaron las recomendaciones del Grupo de Washington sobre medición de discapacidad. Esta metodología, que está homologada internacionalmente, permite a futuro una comparación de datos.

“Indagamos sobre dificultades para ver, oír, agarrar y levantar objetos, caminar y subir escaleras, cuidado personal, dificultad para comunicarse, entender, aprender o concentrarse, controlar su comportamiento”, detalla Rodríguez Gauna. “No es –añade la funcionaria- la clasificación clásica de tipos de discapacidad, va más allá de los seis tipos característicos”. Por eso, entre las preguntas, no se consulta si tiene una discapacidad, si no si presenta alguna dificultad.

Con esta encuesta, se busca “conocer a la población con discapacidad y las barreras que impiden su desarrollo y plena inclusión en la sociedad y obtener información que permita planificar políticas públicas adecuadas para mejorar su vida”, informó el organismo.

Fuentes de la Agencia Nacional de Discapacidad contaron que el estudio fue presentado por el INDEC en el Consejo Federal de Discapacidad del año pasado, que se hizo en Bariloche y el organismo presidió. El Consejo Federal está integrado por organismos gubernamentales de cada provincia y por ONG especializadas.

En el INDEC estiman que los primeros resultados se conocerán el 30 de junio, con el dato de la prevalencia de discapacidad, sexo, edad y tipo de discapacidad. "Es importante que la población responda, porque es una temática importante y sin datos actualizados", finalizó Rodríguez Gauna.

Afirman que aún hay muchas barreras para una integración plena

Para quienes deben afrontar una discapacidad, las dificultades son moneda corriente. Por eso es tan importante contar con datos fiables, pero también llevar adelante políticas acordes que faciliten la vida de estas personas. Según los datos del último Censo (2010) en la Argentina el 12,9% de la población tiene alguna discapacidad. Esto representa unas 5 millones de personas.

Es frecuente escuchar las situaciones que deben afrontar familias a diario, para superar barreras burocráticas y dificultades de las más variadas.

Elena Dal Bo, directora ejecutiva de la Asociación Azul y representante regional de Inclusión Internacional, enumera algunas las dificultades que afrontan las personas con discapacidad. “Una de las grandes falencias es todo lo relacionado al trabajo, y la falta de acceso para las personas con discapacidad, que por ley deben tener un cupo de 4% en el sector estatal”, enumera. Tampoco -añade- hay promoción y difusión de planes para trabajo en empresas privadas.

Dal Bo, que tiene un hijo con parálisis cerebral, conoce las dificultades de primera mano. “El acceso al trabajo es un espanto. También hay muchos problemas en cuanto a accesibilidad física (falta de rampas, ascensores) y de información. Hay problemas de acceso a la salud, gente que no puede salir de su casa para ir a una salita y tienen problemas con el transporte. Los lugares de rehabilitación son totalmente insuficientes, deben ser accesibles para toda la población, no exclusivo de Buenos Aires y para las personas que tienen prepaga”.

“La única área donde se están haciendo esfuerzos es en educación, donde ha habido un progreso. En la práctica cuesta mucho, pero están hablando el idioma de la inclusión. Han generado resoluciones que sí han traído mejoras”, concede Dal Bo.

“Nosotros trabajamos por un sistema educativo inclusivo, para que las personas con discapacidad puedan hacer su educación en escuelas comunes. Pero necesitamos información confiable y bien medida para poder hacer un diagnóstico de lo que está pasando. Hoy no sabemos a ciencia cierta qué cantidad de niños hay integrados en la educación común, los datos disponibles no están validados”, ejemplifica Celeste Fernández, abogada y coordinadora del área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “La falta de datos confiables en educación es un problema”, añade.

“Queremos que nos escuchen, porque son ellos quienes deben dar impulso a las políticas”, enfatiza Dal Bo. “Si quieren hacer algo, pueden hacerlo con los datos del Censo 2010. El asunto es querer hacer algo”, finaliza.