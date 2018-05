"Tengo miedo que le pase algo a mi hijo"

Cristian Velásquez es un joven de 25 años que expresó manifiesta preocupación por la situación en la que se encuentra su hijo de 5, que vive en casa de su exmujer y según la denuncia "su vida corre riesgo".

"No tengo a nadie más a quien recurrir, pido urgente que la Justicia investigue en qué contexto vive mi hijo, se que corre peligro", dijo.

Velásquez le contó a El Tribuno de Jujuy que desde hace tres años está separado de su exmujer, pero los problemas se acentuaron el año pasado. "Un vecino de mi expareja me llamó una madrugada ya me comentó que mi hijo estaba solo en la calle jugando, que dentro de la casa donde vive había una fiesta y que su madre estaba completamente borracha. Fui de inmediato y la actual pareja de ella me agredió, llamaron a la Policía y me tuve que retirar", contó.

"Así como estas situaciones ocurrieron muchas", continúa Velásquez, "el año pasado me detuvieron tres meses por una denuncia sin pruebas que hizo mi exmujer, según supe, me detuvieron porque había violado un supuesto cerco perimetral, pero son todas mentiras".

"Mi exmujer es una persona que tiene serios problemas de adicción, tiene otra hija mayor que el mío, y su padre se lo terminó quitando porque ella no puede cuidar niños, es muy violenta y su adicción la mantiene abstraída de todo", dijo Velásquez.

"Temo por la vida de hijo, tengo miedo que algo le pase y la Justicia no me escucha. Hace unas semanas tuvimos una audiencia en el Tribunal de Familia y el juez Carenzo resolvió dar lugar a una modificación de regímenes y que se me anulen los derechos de ver a mi hijo por pedido de mi exmujer. Ella tenía un papel diciendo que yo maltrato a mi bebé y con ese papel el juez determinó que se me suspendan los regímenes de visitas hasta que se sepa todo".

"Es por eso que pedí al fiscal Bossatti que solicite un estudio socioambiental y psicológico para que vean que mi hijo está en peligro", dijo.