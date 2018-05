La suba del dólar afectará a pymes y consumidores

Tras la corrida del dólar de los últimos días se vislumbra su impacto en Jujuy. Los sectores afectados serán las pymes y con ellos los consumidores, ya que se estima que impactará en el precio de la nafta y que esto se trasladará al de los demás productos. El sector industrial que vende al mercado interno se verá afectado, mientras los exportadores serían favorecidos, según análisis de economistas jujeños. Otra mirada estima que el dólar aumentó luego de estar "planchado" por meses y que aún está bajo.

"Esto afecta a todos los consumidores en general, sí beneficia a las mineras y a los tabacaleros, a los que agroexportan. Ahora al que tiene que vender a los argentinos como los ingenios que hacen azúcar para el consumo interno sí se van a ver afectados, porque al sacar 30 mil millones de pesos de la economía va haber menos plata en la calle, menos consumo y eso afecta a todo el que produce cosas para los argentinos", precisó Raúl Llobeta, economista local.

Llobeta es licenciado en Administración de Empresas, doctor en Antropología en Relaciones Inter-étnicas en América Latina de la Universidad de Sevilla (España) y docente e investigador de la Universidad Nacional de Jujuy, y analizó el impacto que el incremento del dólar podría causar en la economía de los jujeños.

Explicó además que todo lo que tenga algo importado en su producción va a subir de precio un 10 a 12 % además de la inflación, reiterando que las afectadas serán las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo estimó que el aumento del dólar incidirá en la suba de la nafta y los medicamentos porque ambos tienen insumos importados y eso se va a trasladar a los demás precios. El salario no alcanza y la suba del salario produce suba de precios. Entonces cree que se produce una suerte de "ping pong" entre precios y salarios, que se retroalimenta.

"Aumentan el ajuste, eliminan $30 mil millones de la obra pública, aumentan la tasa de interés para que la gente ponga la plata en el banco y la saque de la calle. Es un modelo que quiere detener la inflación para poder generar confianza para que vengan los inversores con el esfuerzo del ciudadano común, de ingresos medios para abajo", analizó.

Aclaró que el esfuerzo en realidad es de todos, pero que la devaluación impacta de diferente manera ya que es mayor en los sectores más vulnerables.

Explicó que Argentina está adquiriendo más cosas de las que vende, exporta, con lo cual se entiende que cada vez hay menos dólares porque se vende menos de lo que se compra, un indicador al que se suma que el Estado no reduce ese gasto. Es decir que aunque la propuesta era gastar menos se sigue gastando y con eso no se puede parar la inflación.

A la hora de explicar las complejassituaciones económicas que devienen de la fluctuación del dólar, el economista comparó esta situación con una de salud, indicando que es como que el país tuviera las defensas bajas con lo cual cualquier problema que venga de afuera, como la suba de las tasas de interés de Estados Unidos le sienta más fuerte que otros.

Entiende por ello que la economía argentina está vulnerable en algunos aspectos, en la inflación, en déficit fiscal y comercial, aunque tenga reserva en dólares.

Sin embargo, estimó que con la intervención que está haciendo el Banco Central, de controlar el dólar desde el Estado, se está alejando de la idea de que el dólar se controle por la oferta y la demanda, algo que -opinó- tampoco genera confianza en el mundo.

Irresponsabilidad empresaria

CONSUMIDORES. LOS MÁS AFECTADOS EN LA CADENA DE LA CORRIDA CAMBIARIA.

El economista Juan Ljungberg explicó que el impacto en los precios internos se da porque cuando se habla de la suba, suben pero cuando baja no sucede lo mismo. Por eso estimó que está en los consumidores la decisión de no comprar los productos que suban demasiado, de modo de obligar a que bajen, y es que consideró que hay “irresponsabilidad”" en el sector empresario en la fijación de precios que siempre aumentan cuando hay alguna sensación de variación, pero que jamás la ajusta cuando baja.

De hecho, explicó que por ejemplo un mismo producto no puede valer tres veces más, como la leche,

Dijo que hay alrededor de un millón de personas en el país, que compra dólares, pero generalmente compra montos pequeños, pero que los que intervienen en el mercado y producen estas fluctuaciones son los grandes inversores, muchos fondos de inversión externos, y los bancos.

Recordó que ayer el Banco Central tomó otra medida para aumentar la oferta de dólares, “limitar a los bancos la tenencia de dólares a los bancos de un 10% de su capital, que se había aumentado el año pasado a 30%. Esto hace que los bancos acumulen dólares, quita crédito en pesos al sistema, y con eso intervienen. Como tenemos el mercado chico, cualquier banco viene y compra 50 millones de dólares, y produce un impacto importante en el precio. Esto va a hacer que haya una abundancia de oferta de dólares, porque van a tener que salir a vender ese 20% adicional”. Por ello consideró que en los próximos días o semanas el dólar se va a mantener alrededor del valor que tiene ahora.

En torno a las economías regionales, aseguró que todas están clamando porque aumente el dólar, y que si bien aumentan los insumos sólo representa un 10 a 15% , pero en ese caso el costo total sube el 1,5%, 10 del 15% con lo cual no es significativo. Por ello estimó que el problema en los empresarios es que no hacen costos, por lo que si el aumento es del 10% le suman a sus precios el 10% siendo que su costo aumentó un 1,5%, una mala práctica que traslada al consumidor. Sin embargo dijo que a la larga ese comerciante se ve perjudicado porque al trasladarse al consumidor tiene menos poder de compra y va a vender menos.

Consideró útil el anuncio del ministro de Hacienda de disminuir medio punto más el déficit fiscal, que era de un punto y ahora sería de un punto y medio menos, porque significa que el Gobierno no tomará más deuda del exterior este año, ya que además subió la tasa de interés y no se va a necesitar, y estimando que eso quitará presión.

Indefectiblemente va a incidir en todos los precios

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. SERÍAN AFECTADAS POR LA DEVALUACIÓN DEL PESO

“La movida del dólar indefectiblemente impactará en el precio de los combustibles. Ya se está hablando que la semana que viene va haber aumento de los combustibles, ese aumento encarece los fletes, y obviamente impacta a los precios”, explicó Luis Alonso, presidente de la Unión de Empresarios.

Estimó que afectará a la nafta y pymes, que tendrán dificultad en trasladar a consumidores porque habrá menor venta.

En coincidencia con el economista jujeño Raúl Llobeta, el referente del sector empresarial de la provincia de Jujuy estimó que al impactar la cotización del dólar en el precio de la nafta afectará a las pymes, las cuales consideran que no es viable hacer el traslado a los consumidores.

El sector viene presionado por las tarifas de los servicios públicos y estima que se sumará el alza de fletes por precio de combustibles.

“En Jujuy hemos tenido una baja de ventas entre marzo y abril, entonces no podes pasar estre costo a los comercios, porque el mercado no te lo paga, no se vende”, explicó sintetizando la preocupación del sector que representa.

Por ello reiteró su punto de vista asegurando que desde la Unión de Empresarios consideran que el mayor impacto que se percibe con el nuevo valor del dolar redundará en los precios, y con ello en los consumidores.

De hecho, hace poco tiempo el referente empreaario también expresó ante El Tribuno de Jujuy que el sector que representa a las pymes locales está agobiado por los incrementos recientes de las tarifas de los servicios públicos, que tenían gran impacto en el sector, al que se sumaban los costos laborales y la presión tributaria, que frenaban en conjunto al empleo.

“El aumento del dólar va a precios, eso genera inflación, una baja del poder adquisitivo del asalariado, la baja en las ventas, problemas con las pymes. Y si a eso le agregamos los problemas de tarifas que estamos teniendo, la presión tributaria y los costos laborales, cada vez se afecta más a las pymes”, dijo el empresario, quien también señaló que esto también impacta en el empleo genuino.

El dólar venía “planchado” pero debería subir progresivamente

Dijo que tras 3 meses “planchado” subió abruptamente, pero que podría aumentar lentamente para evitar la zozobra en la sociedad.

En tanto, el economista y exministro de Economía de la provincia, Juan Ljungberg consideró que el dólar aún está “barato”. Estimó que se juntaron una serie de elementos que contribuyeron al aumento abrupto, del 10 a 12% en el último mes.

Explicó que el dólar se ha valorizado en todo el mundo, frente a la devalorización de todas las monedas, del euro, peso chileno, colombiano, mexicano, uruguayo y el argentino.

Otro de los impactos, según explicó, fue que va haber menos oferta de divisas por el lado de la producción agropecuaria afectada por la sequía, que se calcula en 5.000 millones de dólares. Explicó que lo que hizo el Banco Central fue vender un poco más de 5000 millones de dólares para restablecer la cantidad de dólares que habría en el mercado de no ser por la sequía, ya que cuando hay menor oferta el precio sube. Otro problema adicional sería el alza del precio del petróleo que sigue en aumento, ya que se incrementó el 50% en el último año, pasando de 42 dólares a alrededor de 68 dólares en el mundo.

“Todos estos factores están conjugándose y han provocado este aumento rápido del dólar en estos últimos meses”, afirmó, asegurando que durante tres meses estuvo “planchado el dólar”. Por ello críticó al Banco Central por falta de “timing” para las intervenciones, ya que el año pasado dejó 6 a 7 meses el dólar “planchado” y luego aumentó el 10% recuperando el valor que no había subido.

Explicó que entonces y de enero a marzo de 2018, que también estuvo “planchado”, el dólar bajaba y el Banco Central tenía que comprar para que no baje más, sostener su valor, porque afecta a exportadores de las economías regionales, que aseguró presionan para que no baje. “Creo debería haber no una doble flotación en estos momentos en que todavía estamos con altos valores de variación de precios, sino una flotación administrada como se llama cuando el Banco Central interviene. Pero creo que debe mejorar esa sintonía fina, evitar los meses de planchado y los saltitos”, precisó.

Recordó que desde la salida del cepo cambiario del 15 de enero de 2016 que estaba luego de altibajos se colocó a 13,30 pesos, y hubo una variación de precios en 2016 del 40%; en 2017 de 24,8%, y los 7 puntos hasta marzo de este año. Entonces consideró que “el valor del dólar estaría alrededor de 24 pesos”. Se refirió así a un valor de equilibrio una vez restablecido la normalidad cambiaria que había estado interrumpida en el gobierno anterior, y estimó que ahora debería subir progresivamente en adelante.

Las opiniones

RAÚL LLOBETA, ECONOMISTA

“Depende para quién. Para algunos va a mejorar, para otros va a empeorar. Para las mineras y tabacaleras, los agroexportadoras, se benefician, pero todo lo que tenga algo importado en su producción va a subir de precio, por ejemplo la nafta, los remedios van aumentar y eso se va a trasladar a los demás precios.

Es un modelo que quiere detener la inflación para poder generar confianza para que vengan los inversores con el esfuerzo del ciudadano común, de ingresos medios para abajo”. Estimó que mientras se cierran los mercados de Inglaterra, Rusia y China, Argentina se abre y es dependiente del exterior. “Al abrirnos también nos hemos insertado en el mundo con sus perversiones y maldades, con un mundo empresarial que sólo busca rentabilidad”, dijo Llobeta.

LUIS ALONSO, UNIÓN DE EMPRESARIOS

“Desde el Gobierno se dice que no impacta, para nosotros no es así, indefectiblemente genera un aumento de combustibles, que encarece los fletes y directamente impacta en los precios”.

Entonces aseguró que afectará directamente a las pymes, que conforman el 90% de los comercios de Jujuy. Dijo que hay pymes que tendrán que cerrar porque no podrán seguir con su actividad y otras que no necesitarán cerrar pero bajarán la rentabilidad, con ello falta competitividad, disminuyen la rentabilidad que generaría que no se invierta, por lo que se descarta que se pueda generar empleo genuino. Si bien formalmente no hay números, Alonso aseguró que hay algunas pymes que están cerrando, no obstante afirmó que desconoce si habrá despidos porque entiende que por el monto de las indemnizaciones también es difícil que se despida.

JUAN LJUNGBERG, ECONOMISTA

"En Argentina tenemos una cultura bimonetaria, es un problema adicional para cualquier Gobierno, y el único momento en que esto no ocurrió fue cuando estábamos en uno a uno, porque era lo mismo. Eso hizo que la inflación durante la convertibilidad sea del 2 % anual porque no había presión en los precios”, recordó y dijo que el problema fue por la expansión del gasto público. Estimó que en una sociedad tan sensibilizada a la variación del tipo de cambio como la Argentina, no es bueno que ocurra esta “planchada” y estos saltos del dólar, Consideró por ello que sigue faltando el Banco Central que si interviene sea un aumento paulatino y gradual, para evitar la zozobra de la sociedad, o bien no intervenir como había anunciado y dejar que fluctúe el dólar.