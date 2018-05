Mil pasajeros diarios pasaron por el aeropuerto

En el aeropuerto "Dr. Horacio Guzmán" operarán hasta hoy los vuelos de Salta y Jujuy, en el cual en los últimos 20 días recibió a mil pasajeros diarios, y entre 15 vuelos promedio por día. Desde el 16 de abril hasta hoy la estación aérea jujeña trabajó al máximo, cumpliendo con la llegada y salida de todos los vuelos.

La Nación fijó una inversión hasta 2019 de $23.000 millones para refaccionar un total de 19 aeropuertos en el país.

Es la primera vez en la historia del aeropuerto jujeño que opera con tantos vuelos, y para las autoridades de la estación aérea fue un desafío cumplir con tal situación.

Además el aeropuerto presta servicios con obras de remodelación que se hacen allí y que constan de tres módulos, de un edificio operativo técnico y la ampliación del parking, entre otras, que corresponden a la segunda etapa.

José Luis Subirats, administrador del aeropuerto, comentó que "la actividad fue intensa en los 20 días, se cumplieron los objetivos. Se trabajó al máximo con la atención de los vuelos, teniendo en cuenta que este aeropuerto también está en plena obra de remodelación tanto en los sectores de público y de aire", explicó.

Un desafío para la aeronáutica jujeña que se inició en abril y que desde mañana operará con los vuelos regulares de Jujuy.

PROTECCIÓN. ANTE EL GRAN MOVIMIENTO DE PASAJEROS SE REFORZÓ LA SEGURIDAD.

Entre lunes y martes se reunirán las autoridades del aeropuerto para realizar una evaluación formal de los 20 días de operación y el avance de la obra de remodelación.

En estos días llegaron mil pasajeros diarios, hubo días donde los vuelos llegaban a cada hora, y fue notable el gran movimiento que tuvo el aeropuerto en todos sus espacios. En estas tres semanas, solo un día hubo retrasos por problemas meteorológicos, pero el resto de vuelos cumplió con las exigencias.

En tanto la terminal aérea jujeña, a pesar de estar en plena obra, no dejará de operar, a diferencia del aeropuerto salteño que suspendió su servicio por tres semanas. En este sentido Subirats dijo que "no será al extremo en Jujuy, no está contemplado suspender la operatoria, quizás alguna coordinación de horario", comentó. Esta situación se definirá en la reunión de seguridad operacional la semana entrante.

A pesar de estar en plena obra de remodelación fue muy significativo el trabajo que realizo el aeropuerto, jujeño teniendo en cuenta sus características, que no es de grandes dimensiones. "Podemos los jujeños trabajar con el aeropuerto al máximo a la altura de las circunstancias", sostuvo el administrador.

En estas semanas muchas anécdotas se pueden relatar por la gran cantidad de pasajeros que pasaron, los servicios, esas horas pico donde toda la logística del aeropuerto estuvo respondiendo a la necesidad de los pasajeros Así también se reforzó la seguridad y la dotación de bomberos.

La segunda etapa de la refacción se inició a mediados de febrero y consiste en tres módulos, en medio de las cuáles irán dos mangas de embarque. Además se prevé ampliación de la plataforma hacia la pista.

En ese programa, en Salta se invertirá $530 millones, en Tucumán $692 millones y en Jujuy 780 millones de pesos.

El manicero seguirá

MAMANI TORRES. VENDE SUS MANÍES EN EL AEROPUERTO

En este tiempo de gran movimiento en el aeropuerto, una de las noticias que se viralizó fue la situación de José Mamaní Torres, un adulto mayor vendedor ambulante de maní, quien fue notificado que debía dejar su lugar de trabajo por seguridad.

El hombre mayor periqueño fue reconocido por muchos jujeños que lo vieron vendiendo sus productos cerca del ingreso al aeropuerto. Y estallaron las redes sociales para que le permitieran seguir vendiendo como lo hace desde hace años.

Ante esta situación intervino el propio gobernador para que Mamaní Torres pudiera seguir vendiendo sus maníes en terrenos del aeropuerto. Hoy se lo puede encontrar en un sector de la aeroestación, donde puede exhibir sus productos, aunque la venta no es muy buena como lo era cuando ofrecía sus maníes en el acceso a la estación aérea.

Mamani Torres con sus 70 años no deja su lugar de trabajo, ya que es el único ingreso que tiene para llevar a su casa. No tiene jubilación.

Ampliación

En el interior del aeropuerto se prevén más stands, un sector más amplio de gastronomía, al igual que la zona de embarque. Y para la zona exterior un nuevo estacionamiento, con capacidad para 200 vehículos, que está en ejecución. También la ampliación de la plataforma de aviones. Se estima que para abril del próximo año debería completarse más del 80% de la obra.