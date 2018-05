Peligra continuidad del comedor de la escuela de Carahunco

Una gran preocupación empaña por estos días el clima festivo en la escuela 22 "República de Bolivia" de Carahunco. La abultada deuda que mantiene el Ministerio de Desarrollo Humano con el proveedor del comedor escolar, que según la directora Isabel Ucedo no cobra desde el año pasado, pone en peligro la continuidad del servicio.

Es más, la directiva le dijo ayer a este diario que están prácticamente agotadas las provisiones y que el lunes, si no se resuelve el problema, será bastante complicado asegurar un menú adecuado a los estudiantes. "El proveedor esta semana ya no nos dio mercadería porque dice que el Gobierno le debe mucha plata. Desde el año pasado no les pagan, les deben ocho meses. El señor nos dijo " hasta acá llegué, no puedo más', de tal modo que le pedimos por favor y nos está enviando el pan. Hoy estamos cocinando con lo que tenemos, algunos remanentes y hasta el lunes, estamos mirando el menú, cómo hacemos", agregó Ucedo. Al establecimiento asisten hijos de trabajadores rurales. La asistencia es casi perfecta y esto responde al hecho de que en la casa de estudios los chicos tienen aseguradas tres comidas diarias.

"Les encanta venir a la escuela", aseguran los maestros al destacar el compromiso de los alumnos con su formación, además del respeto que los caracteriza en el trato con los docentes y sus pares.

En otro orden, la maestra de teatro, Silvia Viveros, destacó que con los niños trabajan improvisaciones, realizando luego intervenciones cortas en el pequeño teatro que funciona en un aula donde conviven vestuarios, títeres y máscaras realizadas por los mismos estudiantes con material reciclable.

Mientras tanto, a través de la materia Técnicas agropecuarias, mantienen una huerta, cuya producción, que si bien no es muy significativa, se destina al comedor.