Guns N' Roses lanzan edición  de lujo de "Appetite for destruction"

Este trabajo que contiene temas como "Sweet Child O 'Mine", "Welcome To The Jungle", "Nightrain" y "Paradise City" ha vendido más de 30 millones de unidades en todo el mundo.

Los californianos de Guns N' Roses anunciaron el lanzamiento del box set “Appetite For Destruction: Locked N' Loaded Edition”, una edición extendida de su disco debut, que se realizará el viernes 29 de junio en el marco de la celebración del aniversario del álbum de la banda, que la popularizó con temas como “Sweet child of mine”, “Paradise city” y “Welcome to the jungle”.

El grupo, comandado por Axl Rose y Slash y actualmente integrado por el bajista original Duff McKagan, el guitarrista Richard Fortus, Frank Ferrer en batería y Dizzy Reed y Melissa Reese en teclados, piano, sintetizador y coros, suma a esta noticia la publicación del sencillo “Shadow of your love”, una canción grabada en 1987 y que permaneció inédita hasta el momento.

La versión super deluxe de “Appetite For Destruction: Locked N' Loaded Edition” incluirá 73 canciones de las cuales 49 son inéditas en cuatro álbumes, un blu-ray audio con clips musicales y un libro de 96 páginas ilustrado con fotos desconocidas y pertenecientes al archivo personal de Axl Rose.

En tanto, la edición deluxe contemplará dos discos, 2 LP en vinilo, álbum remasterizado y los equivalentes digitales en streaming y descargas.

“Appetite For Destruction” sorprendió en el mercado el 21 de julio de 1987 y hasta la fecha permanece como el álbum debut de mayor venta en los Estados Unidos, con más de 30 millones de copias en todo el mundo.

En aquellos días el disco fue grabado por la formación original de los Guns que tenía a Axl Rose en voz, Slash en guitarra, Izzy Stradlin en segunda guitarra, Duff McKagan en bajo y Steven Adler en batería.

La caja homenaje, construida en madera y envuelta en piel sintética con una cruz 3D pintada a mano entre otras ilustraciones, resume todo el contenido de la edición super deluxe como las primeras referencias del álbum remasterizado de cintas analógicas estéreo originales.

Además de una docena de canciones remasterizadas, compilados de Eps y lados B,

aparecerán en este compilado 25 demos inéditos de una sesión grabada en 1986 y otros como “Shadow of your love”, grabada en diciembre de 1986, “Move to the city”, versión acústica de 1988, que era de las sesiones de Gn'R Lies.

Entre las joyas, también se presentan los dos primeros intentos de grabación de 1991 de "November Rain", covers de canciones como "Heartbreak Hotel", de Elvis Presley; "Mama Kin", de Aerosmith; "Jumpin 'Jack Flash", de los Rolling Stones y dos temas nunca terminados "The Plague "y" New Work Tune".