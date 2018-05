El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró hoy que con la baja de la meta de déficit fiscal y la suba de tasas de interés del Banco Central se evitó "una crisis", y aseguró que la política económica del Gobierno nacional está "generando las condiciones para que Argentina no tenga nunca más una crisis".

"Ayer anunciamos medidas para bajar la volatilidad y para dar certezas de que Argentina va al equilibrio fiscal. Hay cosas que tenemos que asegurarnos que no nos ocurran nunca más, como una crisis, y con las medidas que estamos implementando vamos a evitar eso", sostuvo Dujovne en diálogo con radio MItre.

Dujovne indicó que el país cuenta con "un tipo de cambio competitivo, incluso más competitivo que el del inicio de la gestión. Pero la competitividad viene con lo que ocurre con las monedas de otros países. Tenemos que acostumbrarnos a nuestro cambio flotante, que nos hace saltear crisis".

"Estamos siempre atentos y listos para reaccionar. La población tiene que estar tranquila, vamos por el buen camino y generando las condiciones para que Argentina no tenga nunca más una crisis como las del pasado", aseveró.

En ese sentido, Dujovne remarcó que "con las herramientas que tenemos en Argentina no vamos a tener las crisis que se tuvo en el pasado".

Según el ministro de Hacienda, el salto en la cotización del dólar que cerró la semana en 22,28 pesos, después de haber alcanzado los 23 pesos promedios el jueves, se debió a "ruidos domésticos por querer modificar la política tarifaria del Gobierno" por parte de la oposición, proyecto que calificó como "inadecuado" e "irresponsable", que se sumaron a un "fenómeno global" en el cual gran parte de las monedas del mundo sufrieron depreciaciones en su cotización frente a la divisa estadounidense.

Respecto a la suba de la tasa de interés hasta el 40%, implementada por el Banco Central ayer, Dujovne consideró que "cuando una evita una crisis, tiene una ganancia muy importante. Los más importante es evitarla. Las tasas más altas pueden crear menor actividad, pero todo depende de cuánto duren".

Por otro lado, el ministro aseguró en cuanto al anuncio realizado ayer sobre una baja en la meta de déficit fiscal de 0,5 puntos hasta el 2,7% que "decidimos acelerar un poquito. Somos pragmáticos. Siempre estuvimos preparados para los cambios en el contexto internacional".

"En los últimos dos años Argentina tuvo la baja más importante de gasto público: recibimos un 42% del kirchnerismo y el año pasado lo llevamos al 40%. Este año tendremos 38%, y el gasto va a poder llegar en 2023 a un 32%.

Por último, Dujovne indicó que "esta vez la Argentina está bajando la inflación sin herramientas artificiales. Vamos a lograr tener la inflación de los países vecinos. No nos podemos apartar de ese camino", concluyó.