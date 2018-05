Velázquez se consagró campeón en San Luis

Cumplido el primer Nacional del Calendario de la Confederación de Atletas Máster de la República Argentina (Camra), edición XXIX Campeonato Nacional de Cross Country, el jujeño Máximo Velázquez se consagró campeón Argentino categoría 85 en Cross corto de 4 km con una marca de 29'46''24, representando al Círculo de Atletas Máster de Palpalá.

La voluntad de don Máximo es envidiable para muchos, pero con esa enseñanza de no mirar atrás y siempre ponerse nuevas metas.

La organización estuvo a cargo de la Asociación Atlética Amigos Parque IV Centenario encabezada por don José Pedrol, vicepresidente de la Confederación Argentina, quien contó con la colaboración de todos los integrantes de la Asociación y la fiscalización a cargo de Camra.

Una vez más, el digno representante de la ciudad siderúrgica se llegó hasta San Luis para competir en este importante evento que contó con más de doscientos atletas de todo el país, subiendo al podio y repitiendo su logro del año anterior y sacando unos minutos de ventaja al segundo, el atleta homenajeado Justino Garro, quien marcó 31'37'', representante de la Asociación Parque IV Centenario, entidad organizadora.

La jornada de la competencia arrancó a las 8.30 con el acto de inauguración con la presencia de los representantes de cada entidad participante, en la que dos atletas de la provincia de Jujuy estuvieron presentes, comenzando las series del Cross corto a las 9.40 con las categorías más altas, en el mismo circuito del año anterior, en el que el clima se presentó más que agradable en las primeras series, pero para las categorías del Cross largo de 8 km, ya se hacía sentir el calor puntano en el majestuoso parque IV Centenario.

De esta forma Máximo Velázquez suma su quinta participación en lo que va del año, alternando distintas especialidades y terrenos, siendo la primera en el Maratón de la Humanidad en Tilcara, la segunda en una prueba de calle en el Maratón de San José en Perico, la tercera en el Nacional de Cross Country en La Paz (Bolivia), la cuarta en el Torneo Aniversario de Asam, torneo de Pista en Salta y ahora en el Nacional de Cross en la capital de San Luis.

Con esta última participación nuevamente retoma su entrenamiento en la pista para sumarse a la delegación de atletas que representarán al Círculo de Atletas Máster de Palpalá en el próximo 9§ Torneo Regional de Pista y Campo organizado por Caves a realizarse la semana próxima en tres jornadas, para lo cual los atletas están a pleno con los entrenamientos para representar de la mejor forma a Palpalá. Delegación que aspira a subir al podio, en las distintas disciplinas que participarán y con un grupo de atletas muy variado en las categorías que corresponden a sus edades, desde treinta en adelante.

En su visita a El Tribuno de Jujuy, el legendario atleta afirmó estar "satisfecho por todo lo conseguido y eso se debe a la buena preparación que me valió mucho para ir a Bolivia y también recientemente en San Luis. Fue más que hermoso porque uno pudo percibir el cariño que le tiene la gente por que se admiran mucho por la preparación y la edad. En Bolivia sólo fuimos dos argentinos y en San Luis fui el único jujeño", selló.

“Hagan deportes”

Máximo Velázquez adelantó que “la próxima instancia a nivel nacional será en junio en La Rioja y vamos a estar presentes junto a otros atletas”.

Después aconsejó a que “la juventud hagan deportes aunque no sea atletismo porque todos te conservan bien de salud y como les digo a mis 86 años no conozco un hospital, sólo por un accidente de trabajo, pero no me fijo en la edad y hay atletas más grandes y están totalmente saludables”.

Se corrió en El Sauzal

PATRICIA SEGOVIA (IZQ.). LA ATLETA RECIBIÓ EL PREMIO AL GANAR EN 35 A 39 AÑOS.

Recientemente se corrió el XIII Maratón Provincial San José Obrero en El Sauzal organizado y fiscalizado por la Asociación Jujeña Atlética “Virgen de Luján”. La prueba se desplegó en 4 y 8 km donde participó una buena cantidad de atletas de diferentes edades.

En categoría 2 a 3 años 1º Ignacio Dionisio y Nadia Calizaya. En 4 a 5 años 1º Ian Pantoja y Naomí Paulito. En 6 a 7 años 1º Rodrigo Balcarse y Morena Villa. En 6 a 7 años 1º Thiago Gómez. En 8 a 9 años Francisco Estrada y Alelí Romero. En 10 a 11 años 1º Miajel Aramayo y Romina Insaurralde. En 12 a 13 años 1º Emanuel Maldonado y Erica Aramayo. En 14 a 15 años 1º Julián García e Ivone Barrionuevo. En 16 a 17 años 1º Javier Bruno. En especiales 1º Joaquín Cruz y Silvia Farías. En promoción 1º César Durán y Mirta Segovia. En 70 o más años 1 º Rubén Ibarra y Lorenza Chávez.

Asimismo, a continuación se detallarán los resultados de los atletas de las categorías que se desenvolvieron en los 10 km .

En 18 a 19 años caballeros 1º Alejandro Waylla y 2º Facundo Farfán. En damas 1º Valentina Pacci.

En 20 a 29 años caballeros 1º Alejandro Saratea, 2º Franco Aguiar y 3º Juan Saravia. En damas 1º María Bersabem.

En 30 a 34 años caballeros 1º Pablo Llampa, 2º Martín Aguilera y 3º Víctor Gómez. En damas 1º Mariana Cardozo y 2º Laura Avilés.

En 35 a 39 años caballeros 1º José Villegas, 2º Alejandro Castaño y 3º Carlos Colqui. En damas 1º Patricia Segovia.

En 40 a 44 años caballeros 1º René Rodríguez, 2º Julio Angelo y 3º Víctor Barrionuevo. En damas 1º Claudia Galarza y 2º Claudia Panica.

En 45 a 49 años caballeros 1º Julio Mamaní, 2º Venancio Llanes, 3º Sebastián Sivila.

En 50 a 54 años caballeros 1º Marcos Cari, 2º Eusebio Aguirre y 3º Omar Pacci. En damas 1º Sebastiana Mamaní.

En 55 a 59 años caballeros 1º Estanislao Ramos, 2º Alberto Cachambe y 3º Víctor Cabana. En damas 1º Susana Rivera y 2º María González.

En 60 a 64 años caballeros 1º Oscar Chorolque y en damas Adela Nina.

En 65 a 69 años caballeros 1º César Ramos y 2º Juan Gerónimo.