Zapla y Cuyaya juegan mañana en el Olímpico

La vertiginosidad de la competencia le va dando tono al Torneo Apertura de la Asociación Capitalina de Básquet y mañana a las 22 en el estadio Olímpico de Palpalá se completará la 4° fecha en mayores donde Altos Hornos Zapla se medirá con Atlético Cuyaya.

El precio de la entrada general tendrá un costo de $20 y espera tener un buen respaldo de público por el momento en el que llegan ambos elencos, invictos aunque los siderúrgicos con un primer partido postergado.

Recordando que la 5° instancia se desplegará en la jornadas del miércoles 9 y viernes 11 del corrientes donde los enfrentamientos serán Ciudad de Nieva vs Altos Hornos Zapla; Municipal Monterrico vs Sport Club EC; Cuyaya vs Villa San Martín y CAI vs 1° de Marzo.

Daniel Luna, entrenador del "merengue", de entrada aclaró que "la primera fecha no es que no nos presentamos sino que quedó postergado el partido para una nueva jornada porque el escenario no estaba en condiciones. Y en la segunda jugamos en El Carmen con Sport Club donde obtuvimos un resultado favorable y días atrás en el Olímpico de Palpalá jugamos la tercera fecha contra Club Atlético Independiente (CAI) donde obtuvimos otro resultado positivo y ahora el lunes -mañana- nos enfrentamos en casa con Atlético Cuyaya".

Después profundizó en relación al momento en el que transita el equipo diciendo que "hay un combo que tiene que ver con el entusiasmo e incentivo que tienen los chicos y también con la calidad que tienen incorporada antes de conformar el plantel. Y poco a poco en los entrenamientos tratamos de sumar una idea aunque todavía está faltando bastante y en ese sentido a veces los resultados se dan pero es también por una serie de factores y a veces no se dan porque es un equipo en formación y queda mucho por trabajar", agregando que "para mí esto no tiene nombre, estar en Zapla significa mucho y los que me conocen, mis amigos y familia, lo saben bien por eso nunca pierdo la oportunidad de agradecer a todos los que hicieron posible este proyecto".

En otro tramo habló del rival de turno asimilando que "Cuyaya es un rival que viene de la Metropolitana donde le fue muy bien y que cuando estuvo en la Capitalina fue siempre protagonista y al día de hoy viene invicto. Será un lindo reto más allá del poco trabajo que tenemos y vamos a tratar de estar a la altura. Siempre es reconfortante ver que a la gente y a los jugadores les gusta mucho por eso están todos invitados a apoyar".

Gran torneo de los salteños en Palpalá

ALTOS HORNOS ZAPLA. LAS CHICAS DEL “MERENGUE” FUERON LAS ANFITRIONAS DEL 4º TORNEO INTERPROVINCIAL DE VÓLEY.

Culminó la 4º edición del Torneo Interprovincial de Vóley Juvenil organizado por el Club Altos Hornos Zapla en la ciudad siderúrgica donde se enfrentaron equipos en sub 13 femenino y masculino y en sub 15 femenino.

Luego de tres jornadas a plena actividad la Copa de Oro en la categoría sub 13 masculino quedó para Fundación Jujuy Vóley y 2º CEF Salta. En tanto que la Copa de Oro en categoría sub 13 femenino se la llevó el Club Gimnasia y Tiro de Salta y 2º quedó el elenco anfitrión, Zapla.

Mientras que la Copa de Oro en categoría sub 15 femenino también se fue para la vecina provincia por la victoria de Gimnasia y Tiro sobre CEF Salta en una reñida final que mostró un buen respaldo de público.

En cuanto al desarrollo del certamen el coordinador del “merengue”, Diego Pistone, confesó que “la verdad estoy muy satisfecho por el torneo y el nivel de juego que mostramos y por la participación de los equipos que nos visitaron. Siempre hay detalles que corregir y mejorar pero ojalá que en el 2019 podamos brindarles una mejor atención en algunos aspectos sobre lo que hace a la logística”, agregando que “este torneo nos sirvió para que los chicos sumen partidos y experiencia. Es importante tener roce con chicos de otra provincia. Tenemos en vista un torneo en Córdoba que será el 7 y 8 julio con la categoría sub 15 que será la que nos representará. Y por eso fue trascendente jugar la cantidad de partidos que disputaron”.

Pistone a la vez aclaró que “la intención y la idea del proyecto es tener un torneo anual y este 4º torneo nos dejó muchos frutos y ojalá que en 2019 podamos tener el mismo o mejor rendimiento y contar con clubes de otras provincias que van conociendo la competencia y se animen a venir a Palpalá”. Y ahí nomás resaltó que “el nivel que mostraron los participantes me deja muy conforme porque se vio un buen volumen de juego donde cada equipo tenía por objetivo llegar a las instancias finales y así lo demostraron los salteños con un buen despliegue y eso nos favorece para seguir creciendo y las chicas vayan entendiendo lo que es el roce provincial y nacional. Esto las motiva a seguir entrenándose y buscando nuevos objetivos donde se intente mejorar fundamentos, técnicas y pulir detalles”.