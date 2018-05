VIDEO: A Mirtha Legrand le consultaron por Macri y fue lapidaria: "Me siento defraudada"

En su programa, Mirtha Legrand (91) volvió a mostrarse muy crítica con el actual gobierno de Mauricio Macri (59). La semana pasada le había cuestionado al presidente los días de vacaciones que se tomó en Chapadmalal con su familia. Y ahora fue por más.

"Si yo fuera Presidenta y tuviera el país en las condiciones que está ahora, en que la gente esta muy preocupada, no me voy de vacaciones y le prohíbo a los ministros que se vayan también. No es el momento para descansar", había dicho la conductora, que en el último tiempo mantuvo encuentros en privado con Macri y su mujer, Juliana Awada (44).

Ahora fue mucho más contundente. En medio del debate por la suba del dólar y la inflación, Mirtha sorprendió: "Esto es un mazazo, el año que viene hay elecciones. Yo venía escuchando en la radio a mucha gente que decía 'yo los voté pero no los vuelvo a votar'. Tampoco hay oposición, pero de aquí al año que viene a lo mejor..."

Entonces, en ese contexto, Matías Tombolini (44), uno de los invitados al almuerzo, le realizó una pregunta directa. "La luz hay que pagarla en cuotas, los sueldos suben más despacito que los precios, ¿no estás un poquito decepcionada?", le consultó el economista a la conductora.

Y ella, sin dudar, lanzó: "Sí. Sí estoy decepcionada. Sí. A mí me tomó de sorpresa. A mí como a millones de argentinos. Yo hice mucho para que este gobierno ganara y es como que me hubieran defraudado. Yo me siento defraudada. Me siento defraudada, digo la verdad", dijo Mirtha, siendo consciente la repercusión que tendrán sus dichos.

"Saben qué, me da como rabia, como fastidio, que se hayan dejado avasallar así, que no se haya podido manejar la situación. Yo creo que se pudo haber manejado mejor porque hay buenos economistas. Y la doctora (Elisa) Carrió también esta decepcionada, por algo acudió rápidamente a la Casa de Gobierno", siguió.

Luego, Mirtha siguió con su descargo y contó una experiencia referida a la suba de precios: "Yo no voy al supermercado pero me dijo una persona de mi entorno que va que están con la maquinita remarcando los precios todo el tiempo".