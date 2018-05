Con un paraguas en la tormenta perfecta

Se cruzaron tres huracanes sobre la Argentina. Mientras los nubarrones de las tarifas en ciernes rodeaban al país, de un lado atacaron las tasas de interés y desde el otro el dólar. Para colmo, frente a las alertas que hacía sonar la meteorología político económica, el gobierno se demoró tanto en actuar, hasta que se vio obligado a tomar decisiones drásticas. Al medio, y sobre las encrespadas aguas de la frágil situación nacional, en la cubierta del barco el gobierno le repartió a cada argentino un paraguas –made in China, obvio- para que se cubra como pueda. El escándalo del descontrol de “la macro”, se convirtió finalmente, en la tormenta perfecta que se desató, como ocurre siempre, el desbarajuste en “la micro”. Y desnudó todos los errores, la impericia y la feroz interna de un equipo económico demasiado heterogéneo para enfrentar la crisis. Y por otro lado, la tempestad licuó los otros temas candentes a nivel nacional: la discusión por las tarifas irracionales, por la legalidad del aborto, la reforma laboral,el crujiente frente interno de Cambiemos y la desorientación sempiterna de la oposición, a la que (ya que nos acercamos al mundial), le dejan picando la pelota en la puerta del área, con el arquero caído, y no le aparece un 9 para patear al arco.Todo eso volverá a cobrar vigencia partir de hoy, frente a la expectativa del comportamiento de los mercados, los bancos y los grandes inversores.También tapó grandes temas de Jujuy, sobre los que volveremos más adelante.

Un acting esperable

El viernes el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, de una manera naif y descolorida, culpó por la crisis a “los que persisten en prácticas demagógicas y populistas”. Mientras él hablaba, el Banco Central, elevaba las tasas de interés de referencia al escandaloso 40% para frenar el alza del dólar, que bajó un punto de los tres que había subido en cuestión de horas. Ya la corrida cambiaria estaba realizada, la fuga de más de 7 mil millones de dólares divisas estaba concretada. El daño estaba completo, y la reinstalación de la bicicleta financiera se convertía en un hecho sólido. El tema es ahora, hasta cuándo podrá sostener al gobierno la tasa al 40%, antes que el aparato productivo comience el retroceso, se tambaleen las micropymes y las pymes, y aún las empresas mayores.Todo esto, obviamente, es imaginar el diálogo de los grandes inversores y los grandes especuladores de miles de millones de dólares. Porque hablando de la gente de a pie, el saldo que les queda es la incertidumbre, el desánimo, la certeza de que los sueldos valen menos, la inminente suba de las naftas y la consecuente escapada de los precios que se transformarán en otro tarascón feroz de la inflación. Dujovne y a su lado el ministro de Finanzas, Luis Caputo, aseguraron –ante un país estupefacto- que la meta inflacionaria del 2018, sigue siendo del 15%. Naturalmente, decir cualquier otra cosa, hubiera sido aceptar el fracaso. Los dos ministros ensayaron una mise-en-scène llena de frases optimistas y hasta felices, pero se olvidaron de avisarles a sus caras. En Jujuy, el gobernador Morales, sintonizando automáticamente la misma frecuencia, y con la necesidad de aportar a la calma, les dijo a los jujeños que “no hay que generar ningún tipo de preocupación en la gente”, y fundó sus dichos “en la recuperación y el crecimiento de los ejes centrales de la economía”. Se puede entender el esfuerzo del GM, equiparado al de Lilita Carrió, que visitó la Casa Rosada (algo poco frecuente en ella) para salir a decir que todo está controlado y que reina la serenidad. Pero su rostro, tampoco acompañó a sus dichos. A la importante socia de Cambiemos, le quitan el sueño dos cosas: la inflación y que el proceso político que sucedió a la década K, no se detenga y no permita el regreso del cristinismo. Ayer, pidió que “se haga inteligencia financiera con quienes actúan contra el país en las corridas”, quitándole peso a la mochila del equipo económico y rozando tangencialmente una peligrosa caza de brujas. Mientras la jefa de la Coalición Cívica almorzaba con Marcos Peña en la Jefatura de Gabinete, la calificadora Fitch Ratings bajaba la categoría de Argentina de “positivo” a “estable”. El dato completaba un combo preocupante: el diario Financial Times, líder mundial de análisis y proyecciones económicas había titulado “Suben las tasas y el peso se hunde”, mientras la revista económica Forbes sentenciaba: “Quizás es tiempo de salir de la Argentina”, recomendación que los fondos de inversión ya había comenzado a acatar antes que se publique la sugerencia. No se trata de rendir loas a las opiniones extranjeras, sino de reconocer que estos organismos y medios, son los voceros de los verdaderos dueños del planeta y de allí la importancia de tener en cuenta lo que dicen.

De todos modos, los indicadores a que aludía el Gobernador de Jujuy son reales, y quizás, la “curita” que el BCRA puso de urgencia para frenar la hemorragia de divisas, sea un buen comienzo. Tras la acción de los bomberos, hay que reconstruir. Tal vez sería ideal que se completara el tratamiento con una dosis de humildad y sinceridad de un gobierno que reconozca errores, y sin disfrazar la realidad, ante los ciudadanos comunes que son los que se bancarán los aumentos, y las industrias, comercios y empresas, a los que las tasas de interés arrastrarán a los quintos infiernos. Inclusive, cometiendo el sacrilegio de reconocer que hasta el reaparecido Domingo Felipe Cavallo tenga gran parte de razón cuando sugiere que la conducción económica deje el estilo colegiado de hoy, repartido en al menos tres ministerios y seis funcionarios, y se concentre en una sola cabeza. O a lo sumo, en dos.

Y por casa…

La cercanía del final de la larguísima primera etapa de la “megacausa”; que detrás de las declaraciones de los intendentes involucrados en la investigación se encuentra en su etapa final. Se vislumbra la conclusión del juez Isidoro Arzud Cruz para que la causa se eleve finalmente a juicio oral, lo que ocurrirá entre sesenta y noventa días, si los plazos judiciales marchan con normalidad. Naturalmente, habrá que esperar la andanada de objeciones y chicanas de las defensas, necesitadas más que nunca de respirar el oxígeno de un tiempo extra. Frente a versiones –que entre desorientadas y orientadas- que llegaron a sostener que el juez dejaría caer la megacausa. Esta columna puede asegurar que el temperamento del doctor Cruz es exactamente el contrario. El magistrado está convencido de haber reunido pruebas suficientes para demostrar la administración fraudulenta y las acciones ilícitas denunciadas. Estas figuras podrían finalmente desembocar en la figura de asociación ilícita que es la más grave de las acusaciones. “La trama está demostrada, y sólo faltaría confirmarla con algunas pruebas más” señalaban el viernes en pasillos del juzgado de control. Creen que el juez avanzará en averiguar los montos de las remesas de dinero que se enviaban desde Buenos Aires a la Provincia y su posterior distribución local para cerrar el círculo.

Ahora que concluyeron las indagatorias y se abre el período de testimoniales, se va hacia la posibilidad cierta de que el gobernador Gerardo Morales desempeñe un rol protagónico entre los testigos de la causa. Naturalmente, el juez Cruz coordinará el trámite con las oficinas de San Martín 450, y considerando la investidura del actual mandatario, su declaración sería presentada por escrito. Ocurre que todos, en primer lugar el mismísmo intendente municipal de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, durante su declaración ante el Juez, recordaron la infidencia del entonces senador GM que un día hizo pública otra supuesta infidencia, en aquel caso la del entonces Gobernador Eduardo Fellner, que lo había puesto al tanto del conocimiento que habría tenido el entonces mandatario de ciertos “retornos” a Buenos Aires, de los fondos que se enviaba a la agrupación Tupac Amaru. Coincidirían las expresiones con las denuncias de bolsones que habrían sido llevados de regreso “a Máximo en Olivos” por dirigentes tupaqueros. Protagonizó aquellos dichos la legisladora provincial del Fuyo Mabel Balconte, distanciada hoy del bloque tupaquero y cercana a la bancada oficial. Esa investigación en su momento arrojó datos de los viajes vía aérea, los alojamientos en un determinado hotel de la Caba, y no se sabe aún si los registros de la quinta presidencial confirmaron o negaron los ingresos de los correos jujeños. El abogado defensor del intendente “Chuli” Jorge, Facundo Chañi, ratificó el pedido de su defendido y hace horas, reclamó formalmente la comparencia de Gerardo Morales. Algunos imaginaron cierta incomodidad en el GM frente a la posible citación de la Justicia como testigo. Quienes conocen al gobernador, saben que esa clase de incomodidades, no figuran en su agenda ni en su diccionario, además, cumpliría simplemente con una ratificación de lo que en primicia, le contó en el 2016 a una radio de Buenos Aires. Cerrando capítulos, se supo que hoy habría una reunión entre el doctor Isidoro Cruz, y el juez federal 2, Eduardo Esteban Hansen, al sólo efecto de ratificar la competencia provincial en la “megacausa”, que sigue siendo cuestionada por algunos defensores.

Los otros temas

Tapados por el vendaval, otros temas siguen vigentes en Jujuy:

La cercanía del comienzo de la gestión de los nuevos dueños del ingenio La Esperanza, es otro tema actualísimo. Omega Energy Group/Alesa SA, que preside Omar Leal, los ganadores del proceso licitatorio, estarían ultimando la presentación de los avales y garantías requeridos por el juez. Se suponía que todo eso estaba zanjado al momento que el Juez Pablo Calderón resolvió la cuestión. Las zafras normalmente siempre comienzan en mayo, razón por la cual, se hace imperioso el fin de los trámites y el comienzo de la etapa de plena producción a cargo de la empresa colombiana. La discusión parlamentaria de los proyectos de salud (seguro a extranjeros) inspirada por el Ministro Gustavo Bouhid, quedó pendiente para esta semana. La sesión pasada se diluyó en intrascendencias y en la habitual retahíla de ataques y contrataques inconducentes que dejó poco y nada para la historia parlamentaria provincial. Los espantosos números de la inseguridad vial, son otro tema que no se deberá dejar pendiente. Cada fin de semana, entre los estragos del alcoholismo que ninguno de los tres poderes del estado combate con firmeza, la irresponsabilidad de los conductores, y los controles inexistentes (o se hacen en otros lados), la lista de muertos lleva a Jujuy al podio de las tragedias. No alcanzan las explicaciones postragedias. No sirven. El dolor continúa, y los operativos y mecanismos que se adoptan, por alguna razón, no alcanzan. Hay estadísticas preocupantes de la desocupación en el Gran Jujuy. Comprendido por San Salvador de Jujuy y Palpalá, el conglomerado urbano está siendo golpeado por la realidad. Un 6% de desocupados y un 11% de subocupados conforman un combo delicado. El empleo formal asciende a un magro 41% tomando como población económicamente activa, a la franja que va desde los 16 a los 65 años. Que la Encuesta Permanente de Hogares, incluya a niños de 16 y 17 años como fuerza de trabajo, habla de por si de una distorsión de lo ideal en la sociedad. Pero es la realidad. Y seguramente demandará mayores esfuerzos a los responsables de revertir los datos.

Y Mayo… va…

Así vamos, atravesando un mayo incandescente, que se perfila como para ser recordado siempre. La tormenta perfecta pasó, no sabemos si volverá, o si estamos transitando en la calma chicha del engañoso ojo del huracán, mientras nos rodea –amenazante- la segunda parte de la tempestad. Vamos rogando que esta vez el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios no se vuelvan a equivocar, que sean verdad los anuncios esperanzadores. Que la Provincia discurra por los caminos que el GM augura para este año y el próximo. El escudo es apenas el pequeño paraguas del optimismo que ven en las altas esferas. Pero vamos. Al fin y al cabo, después de tantas experiencias parecidas, casi tenemos aprobado un master como pilotos de tormenta, y no será esta la ocasión en que nos haga bajar los brazos y entregarnos.