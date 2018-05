Los pumas azotan a El Toro

"Hace dos años que no hago una señalada porque estoy perdiendo todo", dijo Heriberto Tinte a El Tribuno. Al ser animales que se encuentran protegidos, los pequeños ganaderos no pueden matarlos, explicaron funcionarios.

En la comunidad de El Toro, departamento Susques, pobladores reportaron la pérdida de animales por los crecientes ataques de pumas.

En esa localidad situada a 82 kilómetros de la capital del departamento por ruta provincial 77, los lugareños manifestaron que desde el 2016 hasta la actualidad perdieron 256 animales, por los pumas hambrientos que tienen en vilo a los vecinos.

El Tribuno de Jujuy llegó hasta ese desolado sitio para interiorizarse de la problemática, más allá del perjuicio económico hay temor por un ataque a personas cuando llevan a pastar el ganado camélido.

Según el relato de los residentes la manada está integrada por 15 pumas, "están matando a nuestras llamas y chivos, hemos presentado varias notas al respecto. No sólo matan de hambre también hacen daño porque no se comen algunos animales, con toda esta situación hace dos años que no hago una señalada porque en vez de tener más animales estoy perdiendo todo", dijo Heriberto Tinte a nuestro medio.

PERJUICIO/ GANADO CAPRINO MUERTO POR ATAQUE DE PUMA.

Por otra parte, recalcó que "la crianza de llamas es nuestra única forma de subsistencia, pedimos a las autoridades intervengan, ya no sabemos qué hacer", sostuvo.

El Toro depende de la jurisdicción de Coranzulí, al respecto el comisionado Nelson Gainza informó que "desde marzo los ataques se intensificaron, hemos enviado personal del municipio para espantar a los pumas porque comenzaron a atacar en los corrales y cerca de las viviendas, lamentablemente la medida dio resultado sólo un tiempo, igual hay ese problema actualmente".

Genaro Esquivel relató que "vienen y atacan cerca de las casas, estamos preocupados por la hacienda, puede ser que también ataquen a nuestros hijos cuando salen a pastar el ganado, queremos que la Justicia nos dé una solución; toda la gente está muy preocupada en El Toro".

Desde la Secretaría de Biodiversidad dependiente del Ministerio de Ambiente, junto a efectivos de la Seccional 20§, arribaron hasta El Toro para mantener una reunión con los pobladores.

El equipo de funcionarios quedó alarmado ante los números de animales muertos denunciados por los productores, por lo que como primera medida iban a realizar un censo para saber la cantidad de ganado camélido.

Lugareños piden pronta solución

HERIBERTO TINTE Y GUILLERMO PUCA/ SUFRIERON PÉRDIDA DE SUS ANIMALES.

Funcionarios explicaron que los pumas al ser animales que se encuentran protegidos, las personas que viven en El Toro no pueden matarlos, por lo que deben esperar que actúe la institución competente.

Y reiteraron “su compromiso de fortalecer las acciones de protección al medio ambiente, en especial de ésta, que se encuentra en peligro de extinción”.

La Policía, en tanto, por el momento únicamente está haciendo recorridos, tratando de que no se incremente la cantidad de pumas en el lugar.

Los felinos se encuentran en la zona de los parajes donde está la mayor cantidad de hacienda del pueblo.

Por último, los lugareños expresaron su deseo de tener una solución a corto plazo.